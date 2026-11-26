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Eren Kaşıkçı, kalp damar hastalığı nedeniyle öldü. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı ve 26 Kasım 2026'da ortaya çıkan otopsi raporu, MasterChef Türkiye 2021 şampiyonunun kalp damarlarında ileri derecede daralma bulunduğunu ve ölümün buna bağlı olduğunu ortaya koydu. Kaşıkçı 29 Temmuz 2026'da İstanbul Sarıyer'deki evinde ölü bulunmuştu.

EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu raporuna göre kalp damar hastalığı. Raporun sonuç bölümünde, diyabet hastası olduğu bilinen şefin kalp damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları bulunduğu yazıyor. Kalp kası liflerinde de değişiklik ve fibrozis saptandı. Otopside kalbin ağırlığı 481 gram olarak kaydedildi.

Ağustos ortasında açıklanan ön otopsi bulguları da kalp krizine işaret ediyordu, ancak o gün kesin sonuç için Adli Tıp'ın tam raporunu beklemek gerekiyordu. Tam rapor, kimyasal ve toksikolojik inceleme sonuçlarını da içeriyor: Kaşıkçı'nın kanında alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmadı.

OTOPSİ RAPORUNDA BAŞKA HANGİ BULGULAR VAR?

Raporda ölüm nedeninin dışında iki bulgu daha var. Tiroid bezinde papiller karsinom, yani bir tür tiroid kanseri tespit edildi. Beyin incelemesinde ise sağ kapsula interna bölgesinde 1,1 santimetre çapında bir erime alanı görüldü. Rapor bu alanı, daha önce geçirilmiş bir beyin damar hastalığının izi olarak değerlendirdi.

EREN KAŞIKÇI NE ZAMAN ÖLDÜ?

Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz 2026'da Sarıyer'in Kilyos mevkisindeki evinde ölü bulundu. Yakınları bir gün öncesinden beri ondan haber alamıyordu. Eve gelen sağlık ekipleri şefin hayatını kaybettiğini belirledi, jandarma da olay yerinde inceleme yaptı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ani ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Kaşıkçı, 31 Temmuz 2026'da ailesinin memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı, 1989 doğumlu bir aşçıydı. Babasının mesleği yüzünden çocukluğu Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçti. Mutfakta ilk deneyimlerini İstanbul'daki otellerde edindi, sonra Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yerleşti ve adadaki bir sörf otelinin mutfağında baş şef olarak çalıştı.

Ekranda "Kızılsakal" lakabıyla tanındı. Ölümünden sonra da çoğu haberde bu lakapla anıldı.

EREN KAŞIKÇI MASTERCHEF'İ NE ZAMAN KAZANDI?

Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunu kazandı. Finalde Hasan Biltekin'i geride bırakıp şampiyon oldu. Yarışmanın ardından İstanbul'a döndü ve Kızıl Sakal Sandviç adlı dükkanını işletmeye başladı. Aynı markayla restoran ve sandviç işletmeleri açtı; ölümüne kadar gastronomi alanında çalışmayı sürdürdü.

EREN KAŞIKÇI NERELİ?

Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıydı. Tokat kökenli bir aileden geliyordu; cenazesi de İstanbul'dan Tokat'a götürüldü.

EREN KAŞIKÇI EVLİ MİYDİ?

Eren Kaşıkçı evliydi ve bir çocuk babasıydı.