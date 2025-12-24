Erdi Çetin kimdir, neden gözaltına alındı? Erdi Çetin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Erdi Çetin kimdir ve neden gözaltına alındı soruları son günlerde sosyal medyada ve haber gündeminde öne çıktı. İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonuyla bağlantılı olarak adının geçtiği Erdi Çetin'in gözaltı gerekçeleri merak konusu olurken, operasyon kapsamında başka isimlerin de listede yer alması gündemin ilgisini artırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERDİ ÇETİN KİMDİR?

Erdi Çetin, İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor. Kamuya yansıyan bilgilere göre özel hayatı ve mesleki geçmişiyle ilgili detaylar sınırlı.

ERDİ ÇETİN GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Erdi Çetin gözaltına alındı.

ERDİ ÇETİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Erdi Çetin, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlamak", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlamaları kapsamında gözaltına alındı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda gözaltına alınan diğer isimler arasında iş insanları Hamdi Burak Beşer ve Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt bulunuyor. Ayrıca sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.