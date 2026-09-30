Erdem Sezer kimdir, Erdem Sezer Fenerbahçe'de görevi ne?

Futbolseverler "Erdem Sezer kimdir, Fenerbahçe'de görevi ne?" sorusuna yanıt ararken, Sezer'in yaşam öyküsü ve kulüpteki yeri de merak ediliyor. İşte Erdem Sezer'in hayatına, kariyerine ve Fenerbahçe'deki rolüne dair öne çıkan bilgiler...

ERDEM SEZER KİMDİR?

1981 yılının 5 Haziran'ında İstanbul'da doğan Erdem Sezer, Türk yüzme tarihinin öne çıkan sporcularından biri olarak tanınıyor. Havuzdaki başarılarla dolu kariyerini tamamladıktan sonra iş hayatına yönelen Sezer, gayrimenkul yatırımları üzerine kurduğu şirketle bu alanda da adından söz ettirdi. Sporculuk disiplini ile iş dünyasındaki deneyimini bir araya getiren Sezer, bu birikimiyle Fenerbahçe yönetiminde görev alan isimler arasına katıldı.

HAVUZDAN MİLLİ TAKIMA UZANAN YOLCULUK

Erdem Sezer'in yüzmeyle tanışması 1988 yılında İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nde gerçekleşti. Yeteneğiyle kısa sürede dikkat çeken Sezer, milli takım formasını giymeye hak kazandı. 1998 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalyaya uzanan başarılı sporcu, bu yarışta kendisine ait Türkiye rekorunu da yeniledi. Kariyerine toplam 44 Türkiye rekoru ve sayısız Türkiye şampiyonluğu sığdıran Sezer, askerliğini yaparken ordu milli takımında da mücadele etti. 2009 yılında Kanada'daki dünya şampiyonasında 200 metre kelebek branşında dördüncülük elde eden Sezer, bu sonuçla Türkiye ordu milli takımına dünya yüzme şampiyonalarındaki en iyi derecesini kazandırdı. Başarılı sporcu, yüzme milli takımlarının kaptanlığını da üstlendi.

AMERİKA'DA GEÇEN ÖĞRENCİLİK YILLARI

2000 yılında Türkiye Şampiyonası'ndaki performansıyla burs kazanan Sezer, yükseköğrenimi için Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu. Eğitimine Indiana eyaletinde başlayan, ardından Florida'nın Tampa kentinde devam eden Sezer, yurt dışındaki yıllarının ardından 2008'de Türkiye'ye geri döndü.

İŞ DÜNYASINDAKİ KARİYERİ

Türkiye'ye dönüşünün ardından spordan kopmayan Sezer, 2013 yılında Türkiye Yüzme Federasyonu bünyesinde milli takımlar menajeri olarak görevlendirildi. Aynı dönemde emlak sektörüne de adım atan Sezer, ABD merkezli Trusa Investment LLC'yi kurdu. Şirketin kurucusu ve CEO'su olarak 2015'ten bu yana yatırımcılara ABD'de düzenli kira getirisi sağlayan gayrimenkul fırsatları sunan bir ekibi yöneten Sezer, yatırım yönetimi alanında köklü bir tecrübeye sahip.

ERDEM SEZER FENERBAHÇE'DE HANGİ GÖREVİ ÜSTLENDİ?

Erdem Sezer'in Fenerbahçe yönetimine uzanan süreci 2025 yılında başladı. Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Sezer, 21 Eylül 2025 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. İlk günlerde voleybol şubesinin sorumlusu olarak adı geçen Sezer, daha sonra netleşen görev dağılımında Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman alanları ile Yüzme Şubesi'nden sorumlu isim oldu. Bu görevle birlikte hem sporcu geçmişini hem de yatırım alanındaki uzmanlığını kulübün hizmetine sundu.

ERDEM SEZER FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN AYRILDI MI?

Erdem Sezer, Fenerbahçe yönetim kurulundaki görevini bıraktı. Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirime göre Sezer, 23 Temmuz 2026 tarihinden itibaren kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Aynı gün Sezer'in yanı sıra Ali Gürbüz, İlker Alkun, Mahmut Nedim Uslu, Olcay Doğan, Ufuk Şansal ve Yavuz Selim Demir de yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etti.