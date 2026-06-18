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Erdem Kınay kimdir? Erdem Kınay kaç yaşında, nereli?

Erdem Kınay kimdir? Erdem Kınay kaç yaşında, nereli?
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Türk pop müziğinin başarılı aranjör ve prodüktörleri arasında gösterilen Erdem Kınay, müzik dünyasındaki çalışmalarıyla sık sık gündeme geliyor. Birçok ünlü sanatçının albümüne katkı sağlayan ve "Proje" albüm serisiyle adından söz ettiren Kınay'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Erdem Kınay kimdir? Erdem Kınay kaç yaşında, nereli?

Müzik sektöründe uzun yıllardır besteci, aranjör ve prodüktör olarak önemli projelere imza atan Erdem Kınay, son dönemde yeniden araştırılan isimler arasında yer alıyor. Demet Akalın'dan Hadise'ye, Murat Boz'dan Kenan Doğulu'ya kadar birçok ünlü sanatçıyla çalışan Kınay'ın yaşam öyküsü merak ediliyor. Erdem Kınay kimdir, kaç yaşında, nereli ve müzik kariyerinde hangi başarılara imza attı? İşte detaylar...

ERDEM KINAY KİMDİR?

Erdem Kınay, 6 Ocak 1978 tarihinde İstanbul'da doğan Türk besteci, aranjör, prodüktör ve DJ'dir. Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenen Kınay, 6 yaşında piyano eğitimi almaya başladı. Eğitim hayatını İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan sanatçı, Türk pop müziğinin önde gelen isimleriyle yaptığı çalışmalarla tanındı.

ERDEM KINAY KAÇ YAŞINDA?

Erdem Kınay, 6 Ocak 1978 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

ERDEM KINAY NERELİ?

Erdem Kınay, İstanbul doğumludur. Müzik kariyerini de uzun yıllardır İstanbul merkezli olarak sürdürmektedir.

ERDEM KINAY'IN KARİYERİ

Erdem Kınay, 1996 yılından bu yana müzik sektöründe aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kariyeri boyunca Aşkın Nur Yengi, Ayşe Hatun Önal, Burak Kut, Demet Akalın, Gökhan Özen, Gökhan Tepe, Hadise, Hande Yener, Kenan Doğulu, Murat Boz, Pamela, Serdar Ortaç, Sibel Can, Tarkan ve Merve Özbey gibi birçok ünlü sanatçının albüm ve projelerinde besteci, aranjör ve prodüktör olarak görev aldı.

2012 yılında yayımladığı "Proje" albümüyle büyük ses getiren Kınay, ardından 2013'te "Proje 2" ve 2022'de "Proje 3" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. Özellikle Demet Akalın'ın "Rota", Merve Özbey'in "Duman", Serdar Ortaç'ın "Yorum Yok" ve Kenan Doğulu'nun "Hezarfen" gibi çalışmalarında imzası bulunan Kınay, Türk pop müziğinin en başarılı aranjör ve prodüktörleri arasında gösterilmektedir.

Elektro, house ve pop müzik türlerinde çalışmalar yapan Erdem Kınay, hem kendi projeleri hem de ünlü sanatçılarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle kariyerine devam etmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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