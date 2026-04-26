Erdal ile Ece nerede çekildi, Erdal ile Ece ne zaman, hangi yıl çekildi?

Erdal ile Ece çekim yerleri ve vizyon tarihi bilgileri, filmin dijital platformlardaki gösterimleriyle birlikte yeniden gündeme geldi. 23 Şubat 2024 tarihinde vizyona giren film, oto sanayide çalışan Erdal ile kurumsal bir şirkette yönetici olan Ece’nin evliliklerindeki komik çatışmaları konu alıyor. İstanbul'un günlük yaşamını ve iş hayatının dinamiklerini yansıtan sahneleriyle dikkat çeken yapım, 2023 yılında çekilerek izleyiciye sunuldu. Kadın ve erkek dünyasındaki farklı bakış açılarını "mizahın diliyle" anlatan Erdal ile Ece filminin oyuncu kadrosu ve çekim mekanlarına dair merak edilen ayrıntılar aşağıda yer alıyor.

Şahan Gökbakar’ın "Recep İvedik" serisinden farklı bir tarzla sinemaseverlerin karşısına çıktığı Erdal ile Ece, modern evlilik ilişkilerini mizahi bir dille ele alıyor. Vizyona girdiği andan itibaren büyük ilgi gören yapım, televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda her yayınlandığında "Erdal ile Ece nerede çekildi?" ve "Erdal ile Ece ne zaman çekildi?" gibi sorularla gündem oluyor. İşte Togan Gökbakar’ın yönettiği film hakkında merak edilen tüm detaylar.

ERDAL İLE ECE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Erdal ile Ece filminin çekimleri, hikâyenin ruhuna uygun olarak İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilmiştir. Filmde Erdal karakterinin (Şahan Gökbakar) çalıştığı oto sanayi sahneleri ve Ece’nin (Seda Türkmen) kurumsal dünyasını yansıtan çekimler için İstanbul’un Maslak, Levent ve çeşitli sanayi bölgeleri plato olarak kullanılmıştır. İstanbul’un günlük yaşam ritmini ve sınıfsal zıtlıklarını başarıyla yansıtan film, şehrin gerçek mekanlarını beyaz perdeye taşımıştır.

ERDAL İLE ECE NE ZAMAN VE HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Filmin çekim süreci 2023 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Yapım aşaması ve kurgu süreçlerinin ardından Erdal ile Ece, 23 Şubat 2024 tarihinde Türkiye genelinde sinemalarda vizyona girmiştir. Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı yapım, 2024 yılının en çok konuşulan yerli komedilerinden biri olmayı başarmıştır.

ERDAL İLE ECE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, günümüz evliliklerinde sıkça karşılaşılan kadın-erkek çatışmalarını üç ana bölüm (Diyetisyen, Oto Sanayi ve Yılbaşı Gecesi) üzerinden anlatır. Oto sanayide kuzeniyle modifiye işleri yapan, "halktan" ve biraz dağınık bir karakter olan Erdal ile kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışan, disiplinli ve titiz Ece'nin ilişkisi mercek altına alınır. İkilinin arasındaki zıtlıklar, kıskançlıklar ve iletişim kazaları izleyiciye kahkaha dolu anlar yaşatır.

ERDAL İLE ECE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Şahan Gökbakar’ın Erdal karakterine hayat verdiği filmde, ona yetenekli oyuncu Seda Türkmen eşlik ediyor. Kadrodaki diğer isimler ise şöyledir:

• Şahan Gökbakar (Erdal)

• Seda Türkmen (Ece)

• Kerem Poyraz Kayaalp (Oğuz)

• Selahattin Mutlu (Selahattin)

• Gizem Yeğit (Diyetisyen)

ERDAL İLE ECE FİLMİ SONU NASIL BİTİYOR?

Skeç tadında ilerleyen üç bölümden oluşan filmin finalinde; Erdal ve Ece her ne kadar birbirlerinden çok farklı dünyalara sahip olsalar ve sürekli tartışsalar da, günün sonunda aralarındaki sevginin tüm sorunların üstesinden geldiği gösterilir. Film, çiftin arasındaki çatışmaların aslında evliliğin "tuzu biberi" olduğunu vurgulayan duygusal ve eğlenceli bir sonla veda eder.