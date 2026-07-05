Erdal ile Ceren filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Erdal ile Ceren filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Erdal ile Ceren filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Erdal ile Ceren filmini izleyecek olanların merak ettiği Erdal ile Ceren konusu nedir, Erdal ile Ceren oyuncuları kimler ve Erdal ile Ceren özeti gibi konuları inceliyoruz.

ERDAL İLE CEREN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? ERDAL İLE CEREN FİLMİ OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Erdal ile Ceren filmi televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken, yapımın çekim yerleri, oyuncu kadrosu ve konusu yeniden gündeme geldi. Romantik komedi türündeki filmi ilk kez izleyecek ya da yeniden izlemek isteyen sinemaseverler, "Erdal ile Ceren filmi nerede çekildi?", "Ne zaman çekildi?", "Oyuncuları kimler?" ve "Konusu ne?" sorularına yanıt arıyor.

ERDAL İLE CEREN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Erdal ile Ceren filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleştirildi. Filmde, karakterlerin günlük yaşamlarını yansıtan gerçek mekânlar tercih edilirken, özellikle Maslak ve Levent çevresindeki plaza bölgeleri ile çeşitli sanayi siteleri hikâyeye doğal bir atmosfer kazandırıyor.

ERDAL İLE CEREN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 2023 yılında çekildi ve post-prodüksiyon çalışmalarının ardından 23 Şubat 2024 tarihinde sinemalarda vizyona girdi. Yapım, Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisinin ardından farklı bir karakterle izleyici karşısına çıktığı projelerden biri olarak dikkat çekiyor.

ERDAL İLE CEREN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, oto sanayi ustası Erdal ile kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışan Ceren'in evlilik hayatını mizahi bir dille anlatıyor. Farklı yaşam tarzlarına ve karakterlere sahip çift, gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlarla mücadele ederken hem komik hem de duygusal olaylar yaşıyor. Yapım, modern ilişkiler, evlilik, iletişim sorunları ve aile yaşamını eğlenceli bir bakış açısıyla izleyiciye aktarıyor.

ERDAL İLE CEREN FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Şahan Gökbakar

• Seda Türkmen

• Özgür Emre Yıldırım

• Deniz Hamzaoğlu

• Gülhan Tekin

• Esra Kızıldoğan

• Ayşenil Şamlıoğlu

• Caner Alkaya

Oyuncu kadrosu, romantik komedi türündeki hikâyeye güçlü performanslarıyla eşlik ediyor.

FİLM NEDEN İLGİ GÖRÜYOR?

"Erdal ile Ceren", klasik romantik komedi kalıplarını günümüz evlilik yaşamıyla birleştirerek izleyicilere eğlenceli anlar sunuyor. Özellikle kadın-erkek ilişkilerinde yaşanan günlük sorunları mizahi bir dille ele alan yapım, televizyon yayınlarının ardından yeniden geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmeye devam ediyor.