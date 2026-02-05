Epstein öldü mü, ölmedi mi? Epstein intihar etti mi, yaşıyor mu?

Görüntüdeki şahsın Jeffrey Epstein olduğu yönündeki yorumlar, resmi makamlarca doğrulanmamış olsa da, fotoğrafın dolaşıma girmesi Epstein'in ölümüyle ilgili uzun süredir devam eden soru işaretlerini tekrar alevlendirdi.

FİZİKSEL BENZERLİK İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Yabancı basında yer alan yorumlarda, söz konusu fotoğrafın Epstein'in ölümünden sonra ortaya çıkmasının dikkat çekici olduğu ifade ediliyor. İddiaların temelinde, görüntüdeki kişinin yüz hatları ve genel görünümünün Epstein'in bilinen son dönem fotoğraflarıyla benzerlik taşıdığı görüşü yer alıyor. Ancak bu savları destekleyen resmi bir açıklama ya da adli bir kanıt şu ana kadar ortaya konmuş değil.

EPSTEIN ÖLMEDİ Mİ? FOTOĞRAF SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Kısa sürede elden ele yayılan fotoğraf, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Görüntü, Epstein'in ölümüyle ilgili yıllardır süren şüpheleri yeniden gündeme getirirken, kullanıcılar arasında farklı senaryoların hızla yayılmasına neden oldu.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Jeffrey Epstein'in 2019 yılında New York'taki cezaevinde ölü bulunmasının ardından, olayın intihar mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiği uzun süre tartışılmıştı. Son dönemde kamuoyuna yansıyan yeni belgeler, görüntüler ve güvenlik zafiyetleri, "Epstein gerçekten öldü mü?" sorusunun tekrar sorulmasına yol açtı. Gündeme gelen bu fotoğraf da tartışmalara yeni bir boyut ekledi.

UZMANLARDAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Hukukçular ve adli uzmanlar, tek bir fotoğraf üzerinden kesin sonuçlara varmanın mümkün olmadığına dikkat çekiyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu tür iddiaların, kanıta dayanmayan komplo teorilerini besleyebileceği uyarısında bulunuluyor. Buna rağmen Epstein dosyalarının hâlâ tam anlamıyla aydınlatılamamış olması, bu iddiaların kamuoyunda kolayca karşılık bulmasına neden oluyor.

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA YOK

Şu ana kadar yetkili kurumlar veya Epstein soruşturmasıyla ilgili resmi merciler tarafından fotoğrafa dair herhangi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı. Buna karşın görüntü, dış basında "yeni bir şüphe dalgası" olarak yorumlanmaya devam ediyor.