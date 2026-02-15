Epstein dosyasında adı geçenler (TAM İSİM LİSTESİ): Epstein belgelerinde kimlerin adı nasıl geçiyor?

ABD kamuoyunda yıllardır tartışma konusu olan Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme, dosyaların içeriğinden çok yayımlanma biçimiyle gündeme geldi. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Epstein dosyalarında adı geçen "siyasi nüfuzlu kişiler" listesini Kongre'ye iletti. Altı sayfalık resmi mektupta, belgelerde adı geçen devlet görevlileri ve siyasi açıdan etkili kişilerin isimleri sıralandı. Peki, Epstein belgelerinde kimlerin adı nasıl geçiyor? Detaylar...

EPSTEIN DOSYASINDA ADI GEÇENLER TAM LİSTE

DOJ'nin Kongre'ye gönderdiği yazıda, Epstein dosyalarında adı geçen tüm "devlet görevlileri ve siyasi nüfuzlu kişiler"in listelendiği ifade edildi. Ancak yayımlanan liste, içerdiği isimler kadar, bu isimlerin çeşitliliği ve tarihsel dağılımıyla da dikkat çekti.

Dış basında yer alan haberlere göre listede, uzun yıllar önce hayatını kaybetmiş kültürel ve siyasi figürler de bulunuyor. Örneğin:

Michael Jackson

Marilyn Monroe

Elvis Presley

Ronald Reagan

Fidel Castro

Bunun yanı sıra, halen kamuoyunda aktif ya da yakın dönemde görev yapmış isimler de listede yer aldı:

Bill Clinton

Donald Trump

Les Wexner

Bu isimlerin dosyalarda yer almasının, doğrudan bir suçlama anlamına gelmediği özellikle vurgulandı. Ancak bağlam sunulmaması, isimlerin hangi belge, yazışma, medya kupürü veya iletişim ağı içinde geçtiğinin bilinmemesi nedeniyle tartışmaları beraberinde getirdi.

DOJ mektubunda, bazı isimlerin yalnızca yazışmalarda, medya haberlerinde veya Epstein'ın iletişim çevresinde anılmış olabileceği notu düşüldü. Ancak bu genel ifade, kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermeye yetmedi.

EPSTEIN BELGELERİNDE KİMLERİN ADI NASIL GEÇİYOR?

Listenin yarattığı asıl tartışma, isimlerin "nasıl" geçtiğine dair bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. DOJ tarafından paylaşılan belgelerde, kişilerin dosyada hangi bağlamda yer aldığı ayrıntılandırılmadı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, dosyalarda yer alan isimler farklı şekillerde geçmiş olabilir:

Yazılı iletişim kayıtlarında

Üçüncü taraf yazışmalarında

Medya raporlarında

Epstein'ın sosyal ve iletişim ağında

Bu çerçevede uzman analistler, belgelerde bir ismin geçmesinin otomatik olarak suç isnadı anlamına gelmeyeceğini vurguluyor. Özellikle kamuya mal olmuş figürlerin isimlerinin, haber kupürleri veya referans niteliğindeki yazışmalarda yer alması mümkün görülüyor.

Kongre üyeleri de bu bağlam eksikliğine dikkat çekti. Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, kendi adının da dosyada yer aldığını; ancak bunun Epstein'la herhangi bir ilişkisinden değil, alakasız haber içeriklerinde isminin geçmesinden kaynaklandığını belirtti. Greene, uzun yıllar önce hayatını kaybetmiş sanatçılarla ve farklı siyasi figürlerle aynı listede yer almanın "kafa karıştırıcı" olduğunu ifade etti.

Benzer şekilde Temsilci Ro Khanna da Epstein'la bağlantısı bulunmayan isimlerin aynı çerçevede sunulmasının "suyu bulandırdığını" dile getirdi. Khanna'ya göre müzik ikonları ile eski devlet liderlerinin aynı listede yer alması, kamuoyunda yanlış izlenim oluşmasına zemin hazırlayabilir.

BAĞLAM EKSİKLİĞİ VE ŞEFFAFLIK TARTIŞMASI

DOJ'nin yayımladığı listenin en çok eleştirilen yönü, hukuki bağlamdan yoksun olması oldu. İsimlerin dosyalarda hangi içerik kapsamında yer aldığı açıklanmadığı için, liste farklı yorumlara açık hale geldi.

Analistler, özellikle hayatını kaybetmiş tarihi figürlerin de listede yer almasının, bilgilerin sağlıklı analiz edilmesini zorlaştırdığını belirtiyor. Uzman görüşlerine göre:

Bir ismin belgede geçmesi, suçlama anlamına gelmez.

Medya raporlarında ya da üçüncü taraf yazışmalarında yer almak, hukuki sorumluluk doğurmaz.

Bağlam sunulmayan listeler, kamuoyunda gereksiz spekülasyonlara neden olabilir.

Dış basında yer alan değerlendirmelerde de, yayımlanan listenin "anlamsız bir envanter" görünümü verdiği ve hukuki çerçeve olmadan kamuoyuna sunulmasının tartışmaları derinleştirdiği ifade edildi.

HUKUKİ ÇERÇEVE VE KAMUOYUNUN BİLGİYE ERİŞİMİ

Epstein dosyalarına ilişkin süreç, uzun süredir şeffaflık taleplerinin odağında yer alıyor. Ancak uzmanlara göre şeffaflık ile bağlamlı bilgilendirme arasında kritik bir denge bulunuyor.

DOJ'nin Kongre'ye sunduğu belgelerde isimlerin nasıl geçtiğine dair detay bulunmaması, kamuoyunda bilgiye erişim sağlansa da anlamlı analiz yapılmasını güçleştiriyor. Özellikle farklı dönemlerden, farklı alanlardan ve farklı statülerden kişilerin aynı başlık altında toplanması, hukuki ayrımların net biçimde ortaya konmasını zorlaştırıyor.

Bu gelişme, Epstein dosyalarına ilişkin tartışmalarda yeni bir aşamaya işaret ederken; isimlerin belgelerde yer almasının tek başına suç isnadı anlamına gelmediği gerçeği, uzmanlar ve siyasetçiler tarafından ortak biçimde vurgulanıyor.