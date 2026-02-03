Jeffrey Epstein dosyası, modern tarihin en kapsamlı ve en tartışmalı adli arşivlerinden biri olarak kabul ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açılan milyonlarca sayfalık belge, yalnızca Epstein'in suç ağını değil, aynı zamanda küresel ölçekte yankı uyandıran ilişkiler zincirini de ortaya koydu. Peki, Epstein Adası olayı ne? Epstein dosyasında Türk var mı? Epstein dosyasındaki Türk kim? Detaylar...

EPSTEIN ADASI OLAYI NE?

Epstein Adası olayı, Jeffrey Epstein'in Karayipler'de bulunan özel mülkünde gerçekleştiği iddia edilen sistematik cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarına verilen genel isimdir. Kamuoyunda "Little Saint James" olarak bilinen ada, Epstein'in reşit olmayan kız çocuklarını istismar ettiği ve bu eylemleri organize bir ağ kapsamında yürüttüğü iddialarının merkezinde yer aldı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı belgelere göre:

Epstein, uzun yıllar boyunca genç kızları farklı ülkelerden temin etti

Mağdurların özel uçaklarla ve yatlarla taşındığı iddia edildi

Suçların yalnızca ada ile sınırlı olmadığı, ABD ve Avrupa'ya uzandığı belirtildi

Bu olay, 2008 yılında Epstein'in Florida'da savcılarla yaptığı ve kamuoyunda büyük tepki çeken anlaşmayla ilk kez geniş çapta gündeme geldi. Bu anlaşma, ilerleyen yıllarda "adaletin çöküşü" olarak nitelendirildi.

EPSTEIN DOSYASI DOSYASINDA KİMLER VAR?

Epstein dosyası, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre:

3 milyondan fazla sayfa belge

2 bin video kaydı

180 bin görsel

içermektedir. Belgeler; tanık ifadeleri, uçuş kayıtları, telefon dökümleri, e-posta yazışmaları ve Epstein'in kendi anlatımlarını kapsamaktadır.

CBS News ve Associated Press gibi uluslararası medya kuruluşları, dosyaları inceleyerek doğrulanabilir bilgileri kamuoyuna aktarmıştır. Belgelerde adı geçen gruplar arasında:

Milyarder iş insanları

Film yapımcıları

Akademisyenler

Politikacılar

Uluslararası liderler

yer almaktadır. Ancak kritik bir hukuki gerçek bulunmaktadır:

Dosyada adı geçen kişilerin büyük bölümü hakkında kesinleşmiş bir suçlama veya mahkûmiyet kararı bulunmamaktadır. Belgelerin önemli kısmı iddia, tanıklık veya Epstein kaynaklı beyanlardan oluşmaktadır.

EPSTEIN DOSYASINDA TÜRK VAR MI?

Epstein dosyalarında Türkiye bağlantılı iddialar da kamuoyuna yansımıştır. Belgelerde Türkiye'den iki kadın ismi öne çıkmaktadır:

B.K.

Banu K.

Dosyalara göre B.K. isimli kişinin Epstein tarafından mağdur edildiği iddia edilmektedir. Belgelerde yer alan iddialar arasında:

Florida'da cinsel saldırı

Napoli'ye götürülme

Suçların mağdurun çocuğunun yanında devam ettiği

gibi ağır suçlamalar bulunmaktadır.

Ancak resmî kayıtlara göre, B.K. ve Banu K. isimlerinin aynı kişiyi mi yoksa iki farklı kişiyi mi temsil ettiği netlik kazanmamıştır. Bu durum, dosyaların hâlen inceleme ve doğrulama sürecinde olduğunu göstermektedir.

EPSTEIN DOSYASINDAKİ TÜRK KİM?

Epstein dosyasında adı geçen Türklerle ilgili bilgiler, tamamen belge ve tanık ifadelerine dayanmaktadır. Resmî makamlar tarafından:

Kimlik doğrulaması

Kesin mağdur tanımı

Yargı süreci sonucu

henüz kamuoyuna açıklanmamıştır.

Belgelerde geçen isimler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. ABD Adalet Bakanlığı ve uluslararası basın kuruluşları, bu bölümlerin hassasiyet nedeniyle titizlikle incelendiğini belirtmektedir.

2008 VE 2019: DOSYANIN DÖNÜM NOKTALARI

2008 YILI

Jeffrey Epstein, Florida'da savcılarla yaptığı anlaşma sonucu çok sınırlı bir ceza aldı. Bu karar, yıllar sonra kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde ciddi eleştirilere yol açtı.

2019 YILI

Epstein, New York'ta federal suçlamalarla tutuklandı. Ancak dava sonuçlanmadan, cezaevinde ölü bulundu. Resmî kayıtlara göre ölüm nedeni "intihar" olarak açıklansa da, kamuoyundaki şüpheler tamamen ortadan kalkmadı.

YÜKSEK PROFİLLİ İSİMLER VE DOSYADAKİ YERLERİ

Epstein dosyasında adı geçen ve küresel çapta tanınan bazı isimler şunlardır:

Donald Trump

Prens Andrew

Elon Musk

Bill Gates

Lord Peter Mandelson

Bu isimlerle ilgili olarak dosyada yer alan bilgilerin tamamı iddia ve bağlantı düzeyindedir. Hiçbiri hakkında Epstein dosyası kapsamında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamaktadır.