Epic Games ücretsiz oyunu 1 Ocak 2026 nedir, saat kaçta açılacak?

Epic Games Store, geleneksel yılbaşı kampanyası kapsamında gizemli oyun dağıtımlarını sürdürüyor. Her gün değişen ücretsiz oyunlar, oyuncular tarafından yakından takip ediliyor.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ GİZEMLİ OYUN NEDİR?

Epic Games Store'un gizemli oyun etkinliğinde Trine Classic Collection için tanınan sürenin dolmasının ardından yeni ücretsiz oyun erişime açıldı. Orta çağ temalı çok oyunculu savaş oyunu Chivalry 2, kampanya kapsamında oyunculara ücretsiz olarak sunuluyor. Oyun, yakın dövüş odaklı yapısı ve geniş çok oyunculu modlarıyla dikkat çekiyor.

Kampanya çerçevesinde Chivalry 2'yi Epic Games Store hesabına giriş yaparak kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, oyuna kalıcı şekilde sahip olabiliyor. Türkiye saatiyle 1 Ocak saat 19.00'a kadar devam edecek olan bu süre boyunca oyunun herhangi bir ücret ödenmeden edinilmesi mümkün oluyor. Sürenin sona ermesinin ardından oyunun ücretsiz erişimi kapanacak.

EPİC GAMES 1 OCAK 2026 ÜCRETSİZ OYUN SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Epic Games Store'un gizemli oyun etkinliği, 1 Ocak 2026 tarihinde yeni ücretsiz yapımlarla devam edecek. Platform, bu tarih itibarıyla iki yeni oyunu daha oyunculara ücretsiz olarak sunacak. Ücretsiz oyunların erişime açılacağı saat Türkiye saatiyle 19.00 olarak açıklandı.

Şu ana kadar 1 Ocak 2026'da ücretsiz verilecek oyunların hangileri olacağına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. Sosyal medya ve oyun topluluklarında da herhangi bir sızıntı yer almadı. Oyuncular, ücretsiz oyunların açıklanacağı saat olan 19.00'ı beklemeye devam ediyor.