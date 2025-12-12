Epic Games ücretsiz oyunlar LİSTESİ! 2025-2026 Epic Games ücretsiz oyunlar sızdırıldı mı?

Epic Games Store, yılın son haftalarına girilirken ücretsiz oyun ve indirim kampanyalarını aynı anda başlatıyor. Aralık ve ocak aylarını kapsayan süreçte ücretsiz erişim, günlük oyun dağıtımı ve büyük indirimler birlikte uygulanacak.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR

Epic Games Store'da 11 Aralık 2025 tarihinde Hogwarts Legacy ücretsiz erişime açıldı. Kampanya 18 Aralık 2025 Türkiye saatiyle 19.00'a kadar devam ediyor. Bu süre içinde oyunu kütüphanesine ekleyen kullanıcılar kampanyadan yararlanmış sayılıyor ve erişim süresi sona erdikten sonra da oyunu kalıcı olarak saklayabiliyor.

Epic Games, her yıl düzenlediği ve aralık ayının son günlerinden ocak ayının ilk haftasına kadar süren günlük ücretsiz oyun etkinliğini bu yıl da gerçekleştirecek. Günlük ücretsiz oyunlar başlamadan önce paylaşılan gizemli oyunun Hogwarts Legacy olduğu 11 Aralık'ta duyuruldu. Günlük dağıtılacak diğer oyunlara ilişkin resmi bir liste ise henüz açıklanmadı.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

Epic Games tarafından her gün verilecek ücretsiz oyunların listesi şu an için paylaşılmış değil. Bu nedenle kampanya süresince hangi oyunların ücretsiz olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Günlük oyunlar açıklanana kadar kullanıcılar yalnızca belirlenen tarihler doğrultusunda duyuruları takip edebiliyor.

Öte yandan Epic Games Store'da Yılbaşı Tatili İndirimi de 11 Aralık 2025 TSİ 19.00 ile 8 Ocak 2026 TSİ 19.00 arasında uygulanacak. İndirim döneminde Battlefield 6, Borderlands 4, EA SPORTS FC 26 Standart Sürüm, REMATCH, ARC Raiders ve Ready or Not gibi oyunlar yer alıyor. REMATCH veya EA SPORTS FC 26 satın alan kullanıcılar, Fortnite'ta FFK Forvet Tamirci Çırağı Kıyafeti'ni kazanabiliyor.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR SIZDIRILDI MI?

Epic Games'in günlük ücretsiz oyunlarına ilişkin herhangi bir sızıntı ya da resmi olmayan liste bulunmuyor. Şirket, bu etkinlikte oyunları genellikle gün gün açıklıyor ve önceden detay paylaşmıyor. Bu nedenle kampanya süresince her gün yeni bir duyuru yapılması bekleniyor.

Günlük ücretsiz oyunlar öncesinde paylaşılan tek bilgi, 11 Aralık'ta duyurulan gizemli oyunun Hogwarts Legacy olduğu yönünde oldu. Bunun dışında kalan oyunlara dair isim, tür veya tarih bilgisi Epic Games tarafından henüz kamuoyuna aktarılmadı.