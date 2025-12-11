Haberler

Enver Aysever neden tutuklandı, Enver Aysever ne dedi?
Güncelleme:
Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gazeteci Enver Aysever hakkında, YouTube'da yayımlanan bir video nedeniyle soruşturma başlatıldı. Peki, Aysever'in tutuklanmasına yol açan gerekçe neydi, videoda hangi ifadeleri kullandı?

Gazeteci Enver Aysever, hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. Enver Aysever'in neden tutuklandığı ve söz konusu videoda tam olarak ne söylediği merak konusu oldu.

ENVER AYSEVER NEDEN TUTUKLANDI?

Gazeteci Enver Aysever, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Aysever hakkında, Youtube'da yayımlanan bir video nedeniyle başlatılan inceleme sonrası adli süreç hız kazandı.

SORUŞTURMANIN BAŞLATILMASI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Aysever'in YouTube kanalında paylaştığı bir içerik üzerine soruşturma açtı. Başlatılan bu soruşturma doğrultusunda gazeteci hakkında yakalama işlemleri gerçekleştirildi.

GÖZALTI İŞLEMLERİ

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Aysever, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirildi ve ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

SAVCILIKTAKİ İFADE SÜRECİ

Savcılık tarafından ifadesi alınan Aysever, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Hâkimlik, yapılan değerlendirme sonucunda Aysever'in söz konusu suçtan tutuklanmasına hükmetti. Böylece gazeteci hakkında yürütülen soruşturma yargı sürecine taşınmış oldu.

AYSEVER NE DEDİ?

Ünlü gazeteci, Youtube kanalındaki yayınında "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. Sağcılığın bir vicdanı yoktur, din ve milliyetçilik tacirliği yapar. Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar da olsa o solcudur. İnsan olmanın birinci koşulu solcu olmaktır. Solcu hayvana kıyamaz, ağaca kıyamaz, insanlara kıyamaz" ifadelerini kullandı.

"SÖZLERİMİ ÇARPITMIŞLAR"

Aysever sözlerinin tepki çekmesinin ardından sosyal medyadan, "Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar! Hasan İmamoğlu'nun sözlerini yorumladım. Sağcılar diye yaptığım tarif; devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullananlar, ihaleci zenginler gibi tiplerdi (...) Bir akıl yürütme ile örnek verdim. Maalesef yayını izlemeden yine hedef göstermişler. Şaşırdım mı? Hayır!" açıklamasında bulundu.

Osman DEMİR
