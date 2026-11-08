Enner Valencia kimdir? Eski Fenerbahçeli golcü, Boca Juniors'ı son pozisyonda şampiyon yaptı

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Dört gün önce 37 yaşına giren Enner Valencia, Arjantin'de bir maçın son pozisyonunda attığı golle Boca Juniors'a şampiyonluk getirdi. Ekvadorlu forvet, 7 Kasım 2026 akşamı Defensa y Justicia'ya karşı fileleri havalandırdı ve Boca, yılın toplam puan tablosunu birinci bitirdi.

Maç La Bombonera'da 1-0 bitti.

ENNER VALENCIA BOCA JUNIORS'A NASIL ŞAMPİYONLUK GETİRDİ?

Enner Valencia, Defensa y Justicia karşısında uzatma dakikalarının son atağında attığı golle Boca Juniors'ı 2026 Tabla Anual şampiyonu yaptı. Pozisyonda Lautaro Blanco soldan uzun bir orta yaptı, Defensa kalecisi Matías Borgogno topu tutamadı, Lautaro Di Lollo'nun kafayla uzaklaşan topa Valencia gelişine vurdu. Hakem maçı yaklaşık bir dakika sonra bitirdi.

Tabla Anual, Arjantin liginde Apertura ve Clausura turnuvalarında toplanan puanlarla belirleniyor. Rosario Central bu sıralamada ikinci kaldı. Boca Juniors bu sonuçla 2027 Copa Libertadores'in grup aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandı. Valencia, bundan önce Copa Argentina'da Racing'e üç gol atmış, Boca'yı çeyrek finale taşımıştı.

ENNER VALENCIA KİMDİR?

Enner Valencia, Ekvadorlu bir forvet. Tam adı Enner Remberto Valencia Lastra. Kanatta da oynayabilen Valencia, Ekvador Milli Takımı'nın tarihindeki en golcü oyuncusu. 109 maçta 49 gol attı; 2014, 2022 ve 2026 Dünya Kupalarında forma giydi.

Ağustos 2026'da Meksika'nın Pachuca takımından Boca Juniors'a geçti.

ENNER VALENCIA KAÇ YAŞINDA?

Enner Valencia 37 yaşında. 4 Kasım 1989'da Ekvador'da doğdu.

ENNER VALENCIA FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI?

Enner Valencia, 2020-2023 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadığı üç sezonda Süper Lig'de 90 maça çıktı ve 48 gol attı. En verimli sezonu sonuncusu oldu: 2022-23'te 29 golle Süper Lig gol krallığını kazandı ve sezonun en iyi on birine seçildi. Aynı sezon Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nı da kaldırdı.

ENNER VALENCIA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Enner Valencia profesyonel kariyerine Ekvador'da Emelec'te başladı. 2010-2013 arasında oynadığı bu takımla 2013'te Ekvador şampiyonu oldu, aynı yıl ligin en iyi oyuncusu seçildi. 2014'te Pachuca'ya gitti ve Meksika liginde Clausura 2014'ün gol kralı oldu.

2014 Dünya Kupası'nın ardından yaklaşık 12 milyon sterline West Ham United'a transfer oldu. İngiltere'de üç sezon geçirdi, 2016-17'de Everton'da kiralık oynadı. 2017'de Tigres'e geçti ve bu takımla Meksika'da iki lig şampiyonluğu yaşadı; 2019 CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde de gol kralı oldu.

Fenerbahçe'den sonra 2023 yazında bonservissiz olarak Brezilya'nın Internacional takımına gitti. 2025'te Pachuca'ya döndü, 2026 yazında da Boca Juniors'la anlaştı.

ENNER VALENCIA MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Enner Valencia, 2026 Dünya Kupası'nda Ekvador'un son 32 turunda Meksika'ya elenmesinin ardından milli takımı bıraktığını açıkladı. Ekvador formasıyla ilk maçına 2012'de çıkmıştı. Dünya Kupalarında attığı 6 gol de ülkesi adına bir rekor.