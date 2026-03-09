Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden ENGİN FIRAT, 55 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Son olarak Lübnan Premier Lig ekibi NEJMEH SC'yi çalıştıran Fırat, Türkiye'ye dönerken İstanbul Havalimanı'nda fenalaşarak yaşamını yitirdi. Peki, Engin Fırat kimdir? Engin Fırat kaç yaşında, neden öldü? Detaylar haberimizde.

ENGİN FIRAT KİMDİR?

Engin Fırat, Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden biridir. Antrenörlük kariyerine 2002 yılında Fenerbahçe'de Werner Lorant'ın yardımcısı olarak başlamıştır. Daha sonra Almanya'da LR Ahlen'de Lorant ile çalışmış, Güney Kore'de Incheon United ve Sivasspor gibi takımlarda görev almıştır. İran futbolunda ise Saipa FC ve Sepahan kulüplerinde çalışmış, İran Milli Takımı'nda efsane isim Ali Daei'nin yardımcısı olarak önemli görevler üstlenmiştir.

2019 yılında Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fırat, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı'nın başında 21 maça çıkmıştır. Son olarak 8 Şubat 2026'da Lübnan'ın önde gelen kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalamıştır.

ENGİN FIRAT KAÇ YAŞINDA?

Engin Fırat, 55 yaşında hayatını kaybetmiştir.

ENGİN FIRAT NEDEN ÖLDÜ?

Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh'i çalıştıran Engin Fırat, 55 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiştir. Fırat, Lübnan'dan Türkiye'ye dönerken İstanbul Havalimanı'nda kalp krizi geçirmiştir. Cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Antalya'ya götürülecek ve Kemer İlçesi'ndeki Göynük Beldesi'nde öğle namazının ardından toprağa verilecektir.