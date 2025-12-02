Haberler

Engelliler Gününde engelli memurlar izinli mi? 3 Aralık'ta engelli memur idari izinli sayılacak mı? Dünya Engelliler Günü idari izin genelgesi

Güncelleme:
Engelliler Gününde engelli memurlar izinli mi? Her yıl 3 Aralık'ta dünya genelinde kutlanan Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek ve toplumsal yaşama eşit katılımlarını teşvik etmek amacıyla önemli etkinliklerle gündeme geliyor. Peki, Engelliler Gününde engelli memurlar izinli mi? 3 Aralık'ta engelli memur idari izinli sayılacak mı? Dünya engelliler günü idari izin genelgesi haberimizde!

Türkiye'de 3 Aralık, resmi tatiller arasında yer almadığı için genel olarak çalışma hayatını etkilemiyor. Ancak kamu kurumlarında görev yapan engelli memurlar için özel bir uygulama bulunuyor. Peki, Engelliler Gününde engelli memurlar izinli mi? 3 Aralık'ta engelli memur idari izinli sayılacak mı? Dünya engelliler günü idari izin genelgesinin detayları...

ENGELLİLER GÜNÜNDE ENGELLİ MEMURLAR İZİNLİ Mİ?

3 Aralık, dünya genelinde engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve haklarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle anılan Dünya Engelliler Günü olarak bilinir. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ilan edilen bu özel gün, engellilik farkındalığını artırmayı ve toplumsal eşitliği teşvik etmeyi amaçlar.

Türkiye'de ise bu tarih, resmi tatiller arasında yer almadığı için genel çalışma düzenini doğrudan etkilemez. Ancak kamu kurumlarında görev yapan engelli memurlar için özel bir düzenleme bulunmaktadır. Bu nedenle sorulması gereken kritik soru şudur: Engelliler Gününde engelli memurlar izinli mi?

3 ARALIK'TA ENGELLİ MEMUR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK MI?

Kamu kurumlarında görev yapan engelli memurların 3 Aralık günü idari izinli sayılması, 2002 yılında yayımlanan 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile düzenlenmiştir. Genelgenin üçüncü maddesi açıkça şu hükmü getirir:

"10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kamuda görev yapan tüm engelliler idari izinli sayılır."

Bu hükme göre, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm engelli personel, herhangi bir dilekçe veya talepte bulunmadan otomatik olarak idari izinli kabul edilecektir. Mesai çizelgesi de buna göre düzenlenir.

Söz konusu genelgenin güncellenmemiş olması, uygulamanın 2025 yılı için de geçerli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla engelli memurlar, Dünya Engelliler Günü'nde resmi tatil olmamasına rağmen idari izinli sayılacak ve iş yerinde mesaiye katılmaları zorunlu olmayacaktır.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ İDARİ İZİN GENELGESİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü idari izin genelgesi, engelli çalışanların haklarını koruyan önemli bir düzenlemedir. Genelge, engelli bireylerin kamu kurumlarındaki çalışma koşullarına özel bir kolaylık getirmektedir.

Kapsam: Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel

Uygulama: İdari izin otomatik olarak uygulanır, başvuru gerekmez

Geçerlilik: 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi hâlen yürürlüktedir

Bu genelge, engelli memurların toplumsal farkındalık günlerinde çalışma yükünden muaf tutulmasını sağlayarak hem bireysel hakları hem de kamu hizmetlerinin etkin işleyişini dengeler.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

