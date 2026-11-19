Engadin Vadisi, İsviçre'nin güneydoğusundaki Graubünden kantonunda yer alıyor. Alplerin en yüksek yerleşim vadilerinden biri olan Engadin, İnn Nehri boyunca yaklaşık 100 kilometre uzanıyor. Vadi, güneybatıdaki Maloja Geçidi'nden başlayarak kuzeydoğuda Avusturya sınırına kadar devam ediyor. Dünyaca ünlü kayak merkezi St. Moritz de bu vadide bulunuyor. Engadin, Yukarı Engadin ve Aşağı Engadin olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. Engadin Vadisi hangi ülkede, nerede, hangi şehirler var, nasıl gidilir ve neden ünlü soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Engadin Vadisi'ne ilişkin tüm detaylar.

ENGADİN VADİSİ HANGİ ÜLKEDE?

Engadin Vadisi, İsviçre'de yer alıyor.

ENGADİN VADİSİ NEREDE?

Engadin Vadisi, İsviçre'nin güneydoğusundaki Graubünden kantonunda bulunuyor. Vadi, İtalya ve Avusturya sınırlarına yakın bir konumda yer alıyor. İnn Nehri'nin oluşturduğu vadi, Maloja Geçidi'nden başlayıp kuzeydoğuda Avusturya sınırına kadar yaklaşık 100 kilometre boyunca uzanıyor.

ENGADİN İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Engadin ismi, vadiden geçen İnn Nehri'nin Romanşça adı olan "En" sözcüğünden geliyor. Romanşça, İsviçre'nin dört resmi dilinden biri ve bölgede bugün de konuşuluyor.

YUKARI ENGADİN VE AŞAĞI ENGADİN NEDİR?

Engadin Vadisi iki bölümden oluşuyor:

Yukarı Engadin (Oberengadin): Vadinin güneybatıdaki yüksek kesimini oluşturuyor. Sils, Silvaplana ve St. Moritz gölleri bu bölgede yer alıyor. St. Moritz, Pontresina, Samedan ve Zuoz bölgenin önemli yerleşim yerleri arasında bulunuyor.

Aşağı Engadin (Unterengadin): Vadinin kuzeydoğusunda, Avusturya sınırına uzanan bölümü kapsıyor. Kaplıcalarıyla bilinen Scuol ve İsviçre Ulusal Parkı'na açılan Zernez bu bölgede yer alıyor.

ENGADİN VADİSİ NEDEN ÜNLÜ?

Engadin Vadisi, Alplerin en ünlü kış turizmi bölgelerinden biri. Vadideki St. Moritz, 1928 ve 1948 yıllarında Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaptı. Bölge; kayak pistleri, donmuş göller üzerinde düzenlenen etkinlikler ve lüks otelleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor. Her yıl mart ayında düzenlenen Engadin Kayak Maratonu da binlerce sporcuyu vadide buluşturuyor.

Vadi, yaz aylarında da yürüyüş, bisiklet ve doğa turizmiyle ön plana çıkıyor. İsviçre'nin tek ulusal parkı olan İsviçre Ulusal Parkı da Aşağı Engadin'de yer alıyor.

ENGADİN VADİSİ'NE NASIL GİDİLİR?

Engadin Vadisi'ne en kolay ulaşım, İsviçre'nin Zürih kentinden trenle sağlanıyor. Zürih'ten Chur üzerinden St. Moritz'e giden tren yolculuğu yaklaşık 3,5 saat sürüyor. Bölgedeki Retik Demiryolu'na ait Albula ve Bernina hatları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Samedan'daki küçük havalimanı ise özel uçuşlara hizmet veriyor.

ENGADİN VADİSİ'NİN RAKIMI KAÇ?

Engadin Vadisi, Alplerin yüksek yerleşim vadileri arasında yer alıyor. Yukarı Engadin'in taban rakımı yaklaşık 1.800 metre. St. Moritz yaklaşık 1.800 metre yükseklikte bulunurken, vadi Aşağı Engadin'e doğru alçalıyor.