Eneramo kimdir, hangi takımlarda oynadı, Beşiktaş'ta Sivasspor'da, Başakşehir'de oynadı mı?

Futbol dünyasında adından söz ettiren isimlerden biri olan Eneramo hakkında “Hangi takımlarda oynadı, Beşiktaş, Sivasspor ve Başakşehir forması giydi mi?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle Türkiye kariyeriyle tanınan deneyimli forvetin geçmişte oynadığı kulüpler ve performansı, sporseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor.

MICHAEL ENERAMO KİMDİR? FUTBOL KARİYERİ VE HAYATI

Michael Eneramo (26 Kasım 1985 – 24 Nisan 2026), santrfor mevkiinde görev yapmış Nijeryalı eski millî futbolcudur. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve golcülük özellikleriyle tanınan Eneramo, özellikle Türkiye’de forma giydiği kulüplerle geniş bir taraftar kitlesine ulaşmıştır.

FUTBOLA BAŞLANGIÇ VE AFRİKA YILLARI

Futbol kariyerine Somali’de başlayan Eneramo, 2004 yılında Tunus’un köklü kulüplerinden Espérance Sportive de Tunis’e transfer olarak dikkat çekti. Burada geçirdiği yıllarda önemli başarılara imza atan golcü oyuncu, lig şampiyonlukları ve gol krallıkları yaşadı. Aynı dönemde kiralık olarak USM Alger forması da giyen Eneramo, Cezayir’de de golcü kimliğiyle ön plana çıktı.

ESPÉRANCE İLE ZİRVEYE ÇIKTI

Tunus temsilcisiyle uzun yıllar forma giyen Eneramo, çıktığı maçlarda attığı gollerle kulüp tarihine geçti. Hem ligde hem de Afrika kupalarında etkili performans sergileyen oyuncu, takımının en golcü isimlerinden biri olmayı başardı. Özellikle Afrika Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik golleriyle adından söz ettirdi.

TÜRKİYE KARİYERİNE SİVASSPOR İLE ADIM ATTI

2011 yılında Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’a transfer olan Eneramo, Türkiye kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. İlk sezonunda attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı ve kısa sürede taraftarın sevgisini kazandı. Sivasspor formasıyla ligde ve kupada attığı gollerle dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ VE SAKATLIK SÜRECİ

2013 yılında Beşiktaş’a transfer olan Eneramo’nun kariyeri burada beklenildiği gibi ilerlemedi. Yaşadığı sakatlıklar ve form durumu nedeniyle sınırlı süre bulabilen oyuncu, siyah-beyazlı formayla az sayıda maçta görev aldı. Buna rağmen attığı kritik golle takımına katkı sağladı.

KARABÜKSPOR VE BAŞAKŞEHİR DÖNEMİ

Beşiktaş sonrası Kardemir Karabükspor’a kiralanan Eneramo, burada zaman zaman etkili performanslar sergiledi. Attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekse de istikrarlı bir grafik yakalayamadı. Ardından İstanbul Başakşehir’e transfer olan golcü oyuncu, burada da beklediği süreleri bulmakta zorlandı.

YENİDEN SİVASSPOR’A DÖNDÜ

Başakşehir macerasının ardından tekrar Sivasspor’a dönen Eneramo, kariyerinin son döneminde eski takımında forma giydi. Ancak bu süreçte önceki performansının gerisinde kaldı ve daha sınırlı katkı verebildi.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2009 yılından itibaren Nijerya Millî Takımı formasını da giyen Eneramo, uluslararası arenada ülkesini temsil etti. Millî takım kariyerinde çıktığı maçlarda gol atma başarısı göstererek hücum hattında alternatif isimlerden biri oldu.