Ender Mermerci kimdir, ne iş yapıyor? Derin Mermerci'nin annesi Ender Mermerci kaç yaşında, nereli, evli mi?

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Ender Mermerci, gençlik yıllarından itibaren farklı alanlarda çalışma hayatının içinde yer alan ve 1973 yılında Mehmet Mermerci ile yaptığı evliliğin ardından sosyete dünyasında tanınan isimlerden biri oldu. Genç kızlık soyadı Sığındı olan Ender Mermerci'nin eğitim hayatından çalışma yaşamına, evliliğinden çocuklarına kadar merak edilen bilgiler araştırılıyor. Peki, Ender Mermerci kimdir, ne iş yapıyor? Ender Mermerci kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

ENDER MERMERCİ KİMDİR?

Ender Mermerci, 1954 yılında doğdu. Genç kızlık soyadı Sığındı olan Mermerci, eğitim hayatını Avusturya Lisesi Ticaret Bölümü'nde sürdürdü. Lise öğrencisiyken "Sinema Güzeli" seçildi. Lise son sınıfta oyuncu olmayı hedefledi.

Babası doktordu. Üniversite sınavında Yüksek Ticaret bölümünü kazanan Ender Mermerci, ancak üniversite eğitimine devam etmedi. Genç yaşlarda çalışma hayatına atılan Mermerci, farklı sektörlerde çeşitli görevlerde bulundu.

ENDER MERMERCİ NE İŞ YAPIYOR?

Ender Mermerci, çalışma hayatına Siemens'in Pazarlama Bölümü'nde sekreter olarak başladı. Bu görevde dokuz ay çalıştı.

Ardından Türk Hava Yolları'nda hostes olarak görev yapmaya başladı. THY'de müdür olarak görev yapan amcasının desteğiyle hostes olan Mermerci'nin bu görevdeki çalışma süresi de dokuz ay sürdü.

Çalışma hayatının ilk dönemlerinde kısa süreli bir mankenlik deneyimi de yaşayan Mermerci, 19 yaşında Mehmet Mermerci ile evlenmesinin ardından farklı bir yaşamın içinde yer aldı.

ENDER MERMERCİ KAÇ YAŞINDA?

1954 doğumlu olan Ender Mermerci, 2026 yılı itibarıyla 72 yaşındadır.

ENDER MERMERCİ NERELİ?

Ender Mermerci'nin nereli olduğuna ilişkin verilen bilgiler arasında doğum yeri veya memleketine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

ENDER MERMERCİ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Ender Mermerci, 1973 yılında iş insanı Mehmet Mermerci ile evlendi. Evlendiğinde 19 yaşında olan Mermerci, kendisinden 22 yaş büyük Mehmet Mermerci ile yaptığı evliliğin ardından sosyete dünyasında yer aldı.

Bu evlilikten Tansa, Yosun ve Derin adlarında üç kız çocuğu dünyaya geldi.

Mehmet Mermerci, 1992 yılında hayatını kaybetti. Ender Mermerci'nin Mehmet Mermerci ile evliliği bu tarihte sona erdi.