Ender Eroğlu neden gözaltına alındı? Norm Ender (Ender Eroğlu) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son günlerde müzik dünyasında büyük yankı uyandıran gelişme, ünlü rapçi Norm Ender’in gözaltına alınması oldu. İstanbul’da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanatçı, haberin ardından sosyal medyada ve basında yoğun şekilde konuşulmaya başlandı. Peki, Ender Eroğlu neden gözaltına alındı? Ender Eroğlu ( Norm Ender ) kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ENDER EROĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

2026 yılı 9 Nisan tarihinde, İstanbul’daki Uyuşturucuya Karşı Mücadele Soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde planlandı ve sabahın erken saatlerinde polis ekipleri tarafından çok sayıda adreste eş zamanlı arama yapıldı. Bu operasyon sonucu, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve bu isimler arasında ünlü oyuncu ile müzisyenlerin yer aldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı listesine dahil edilen isimlerden biri de Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden Ender Eroğlu, bilinen sahne adıyla Norm Ender oldu. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada, uyuşturucu ile bağlantılı olabileceği iddiasıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı kamuoyuna yansıdı.

ENDER EROĞLU (NORM ENDER) KİMDİR?

Ender Eroğlu, sahne adıyla Norm Ender, 1985 doğumlu Türk rapçi, söz yazarı ve müzisyendir. Rap müzik sahnesinde uzun yıllardır aktif olan sanatçı, Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan itibaren hip hop kültürünün gelişiminde önemli bir isim olarak kabul edilir.

10 yaşındayken Almanya asıllı rap grubu Cartel’in müziğiyle rap ile tanışan Ender Eroğlu, bu dönemde rap müziğe ilgi duymaya başladı ve zamanla kendi müzikal tarzını şekillendirdi. 1999 yılında müzik yaşamına adım atan sanatçı, 2001 yılında ilk profesyonel rap çalışmasını yayımladı ve sonrasında solo kariyerine odaklanarak müzik üretmeye devam etti.

Norm Ender, hip hop ve rap müzikteki özgün tarzı ve söz yazarlığı ile tanınmış, yıllar içinde Türkiye’nin rap camiasında adından söz ettiren isimlerden biri olmuştur.

NORM ENDER KAÇ YAŞINDA?

Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu bilgilere göre, 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

NORM ENDER NERELİ?

Norm Ender, Türkiye’nin İzmir ilinin Bornova ilçesinde doğmuştur. Aslen İzmirli olan sanatçı, genç yaşlarından itibaren bu şehirde büyümüştür.