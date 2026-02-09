En yaşlı nüfusu olan ilimiz hangisi oldu? 2025 Yaşlı nüfusu yüksek olan il hangisi seçildi?

Türkiye'de nüfusun giderek yaşlandığı tartışmaları sürerken, 2025 TÜİK verileri en yaşlı nüfusun hangi şehirde yoğunlaştığını merak edenleri cevapsız bırakmadı. Genç nüfusun azalması ve ortanca yaşın yükselmesiyle birlikte bazı iller demografik açıdan öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK İL SİNOP OLDU

2025 TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortanca yaşı en yüksek il Sinop olarak belirlendi. Sinop'un ortanca yaşı 44 ile ülke genelinde en yaşlı nüfusa sahip il konumunda bulunuyor. Sinop'u 43,5 ile Giresun ve 43,3 ile Kastamonu izliyor. Bu veriler, bölgesel nüfus yapısındaki yaşlanma farklarını da ortaya koyuyor.

ORTANCA YAŞ 34,9'A YÜKSELDİ

TÜİK'in 2025 verilerine göre Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 34,9'a yükseldi. Ortanca yaş, nüfusu oluşturan bireylerin yaşları sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı anlamına geliyor. 2024'te 34,4 olan ortanca yaş, erkeklerde 33,7'den 34,2'ye, kadınlarda ise 35,2'den 35,7'ye çıktı. Bu artış, nüfusun genel olarak yaşlandığını ve genç nüfus oranının azaldığını gösteriyor.

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK İL SİNOP OLDU

İller bazında yapılan değerlendirmede, Sinop 44 ile en yüksek ortanca yaşa sahip il oldu. Sinop'u 43,5 ile Giresun ve 43,3 ile Kastamonu izledi. Öte yandan 21,8 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il olarak öne çıkarken, Şırnak 23,3 ve Siirt 25 yaş ile sıralamada yer aldı. Bu veriler, bölgesel nüfus dinamiklerinin çeşitliliğini de gözler önüne seriyor.

ERDOĞAN DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki doğurganlık oranının düşüşüne dikkat çekmiş ve nüfusun yaş ortalamasının yükseldiğini vurgulamıştı. Erdoğan, toplam doğurganlık oranının 1,48 ile nüfusun kendini yenileme seviyesinin oldukça altında olduğunu ifade ederek, "Geleceğimiz açısında alarm zilleri çok yüksek sesle çalıyor" demişti.

"ÇOK YAŞLI ÜLKELER" SINIFINA DAHİL OLDUK

TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin, Türkiye'nin artık "çok yaşlı ülkeler" sınıfına dahil olduğunu belirterek, önümüzdeki 25 yılda yaşlı nüfus oranının yüzde 25'in üzerine çıkabileceğine dikkat çekti. Metin, doğurganlık oranlarındaki düşüşün devam etmesi halinde yaklaşık 40 yıl içinde ortanca yaşın 45'in üzerine çıkabileceğini ve 1990'lı yıllardaki genç nüfus enerjisinin artık aynı olmayacağını ifade etti.