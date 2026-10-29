En Hamarat Benim neden yok? Kadir Ezildi'nin programı En Hamarat Benim bitti mi, neden bitti, kanal mı değişti, TV8'de mi?

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Kadir Ezildi'nin sunumuyla NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan En Hamarat Benim programının yayın akışında yer almaması, izleyicilerin gündemine geldi. Hafta içi gündüz kuşağında yayınlanan yarışmayı takip edenler, “En Hamarat Benim neden yok, program bitti mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. Programın geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken Kadir Ezildi'nin yeni bir televizyon projesiyle ekranlara döneceğine yönelik paylaşımlar da dikkat çekti.

EN HAMARAT BENİM BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

En Hamarat Benim'in sona erdiğine ilişkin haberler gündeme gelse de NOW tarafından programın final yaptığına dair resmî bir açıklama yayımlanmadı. Yarışmanın 26, 27 ve 28 Ekim 2026 tarihlerinde yayın akışında yer almaması, programın geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

NOW'un resmî internet sitesinde ise En Hamarat Benim'in bölüm arşivi ve program sayfası erişilebilir durumda. Sitede 1105. bölüm de yer alıyor. Ancak programın dijital arşivde bulunması, yeni bölümlerle yayına devam edeceğini tek başına göstermiyor.

EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK?

Kadir Ezildi'nin sunduğu yarışmanın yayın akışından çıkarılmasının kesin nedeni henüz açıklanmadı. Bazı haberlerde programın reyting performansı nedeniyle sona erdiği öne sürülse de NOW yönetimi tarafından bu iddiayı doğrulayan resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle reyting düşüşünün programın yayından kaldırılmasının kesin nedeni olduğu söylenemiyor.

Programın yayınlanmadığı günlerde NOW'un gündüz kuşağında farklı yapımlara yer verildi. Kadir Ezildi'nin yeni bir temizlik programıyla ekranlara döneceğine yönelik paylaşımı da mevcut yarışmanın akıbetine ilişkin merakı artırdı.

KADİR EZİLDİ TV8'E Mİ GEÇTİ?

Kadir Ezildi'nin sosyal medya paylaşımında TV8 ve Talya Prodüksiyon hesaplarını etiketlemesi, yeni adresinin TV8 olabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Ezildi'nin paylaşımında “Özlenen Evler Geliyor” ve “Temizlik Benim İşim Geliyor” ifadeleri yer aldı.

Ancak 29 Ekim 2026 itibarıyla TV8 tarafından yeni programın yayın tarihini ve saatini duyuran resmî bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle Kadir Ezildi'nin TV8'e geçişi ve yeni projenin yayın takvimi konusunda kesinleşmiş bilgi bulunmuyor.

KADİR EZİLDİ'NİN YENİ PROGRAMI NE OLACAK?

Kadir Ezildi'nin paylaşımında kullandığı “Temizlik Benim İşim Geliyor” ifadesi, daha önce sunduğu temizlik formatının yeniden ekranlara dönebileceği şeklinde yorumlandı. Bununla birlikte yeni yapımın adının kesin olarak ne olacağı, eski formatın devam edip etmeyeceği ve yarışmanın nasıl ilerleyeceği henüz resmî olarak açıklanmadı.

Yeni programın yayın günü, saati ve başlangıç tarihi de netleşmiş değil. Bu ayrıntıların TV8 veya yapım şirketi tarafından yapılacak duyuruyla açıklığa kavuşması bekleniyor.