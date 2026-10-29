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Mersin Mut'ta halı ve mobilya mağazasındaki yangında 80 kişi tahliye edildi

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Mersin'in Mut ilçesinde 4 katlı binanın altındaki halı ve mobilya mağazasının deposunda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan 20 dairedeki 80 kişi, itfaiye merdiveniyle balkonlardan tahliye edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde halı ve mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı binanın altında bulunan halı ve mobilya mağazasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mağazanın bulunduğu binadaki kişiler, merdiven boşluğundaki yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı.

Ekipler, itfaiye merdiveniyle 20 dairedeki 80 kişiyi balkonlardan tahliye etti.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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