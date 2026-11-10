En Hamarat Benim bitti mi, final mi yaptı? Kadir Ezildi’nin programı artık neden yok, kanal mı değişti?

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Kadir Ezildi'nin sunumuyla NOW TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim'in yeni bölümlerinin yayınlanmaması, programın takipçilerini araştırmaya yöneltti. Yarışmanın final yapıp yapmadığı merak edilirken Ezildi'nin yeni bir temizlik programıyla ekranlara döneceğine ilişkin paylaşımı da dikkat çekti. Peki, En Hamarat Benim bitti mi, neden yayınlanmıyor? Kadir Ezildi kanal mı değiştirdi, yeni programı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar...

EN HAMARAT BENİM BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim, NOW TV ekranlarında son olarak 23 Ekim 2026 Cuma günü 1105. bölümüyle yayınlandı. Yarışma, 26 Ekim'den itibaren kanalın yayın akışında yer almadı. Yeni bölümlerin ekrana gelmemesi, programın final yaptığı yönündeki soruları beraberinde getirdi.

EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK?

En Hamarat Benim'in NOW TV yayın akışından çıkarılmasının ardından programın yerine farklı yapımlar ekrana gelmeye başladı. Yarışmanın yayından kaldırılma gerekçesine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

KADİR EZİLDİ KANAL MI DEĞİŞTİRDİ, TV8'E Mİ GEÇTİ?

Evet. Kadir Ezildi, NOW TV'deki En Hamarat Benim programının ardından TV8'e geçti. Sunucu, yeni kanalında daha önce de sunduğu temizlik temalı yarışma formatıyla izleyici karşısına çıkmaya başladı.

Ezildi'nin yeni projesinin adı Temizlik Benim İşim oldu. Programın TV8'de yayınlanacağı, sunucunun sosyal medya paylaşımı ve ardından yayımlanan program tanıtımıyla duyuruldu.

KADİR EZİLDİ'NİN YENİ PROGRAMI TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN BAŞLADI?

Kadir Ezildi'nin sunduğu Temizlik Benim İşim, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan programın yayın saati 12.45 olarak açıklandı.

Böylece Kadir Ezildi, En Hamarat Benim'in sona ermesinin ardından yeni kanalı ve programıyla gündüz kuşağına geri döndü.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Temizlik Benim İşim, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstlendiği program, hafta içi her gün saat 12.45'te izleyiciyle buluşuyor.

En Hamarat Benim'i takip eden izleyiciler, Kadir Ezildi'yi yeni programıyla TV8'den izleyebiliyor.