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Kadir Ezildi'nin sunumuyla NOW ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim, yayın akışındaki değişiklikle gündeme geldi. Yarışmanın yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi, programın final yapıp yapmadığına ilişkin soruları beraberinde getirdi. Ezildi'nin yeni bir temizlik programıyla ekranlara döneceğini duyurmasıyla birlikte yeni projenin hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu. Peki, En Hamarat Benim bitti mi? En Hamarat Benim neden yok? Kadir Ezildi hangi kanala geçti? Detaylar...

EN HAMARAT BENİM BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim'in sona erdiğine ilişkin haberler gündeme gelirken programın final yaptığına dair NOW tarafından yapılmış kesin bir açıklama bulunmuyor. Yarışmanın yayın akışında yer almaması, ekran macerasının sona erdiği yönündeki iddiaları artırdı.

NOW'un resmî internet sitesinde programın bölümleri ve fragmanları erişilebilir durumda bulunuyor. Ancak dijital arşivde eski bölümlerin yer alması, yeni bölümlerin yayınlanacağı anlamına gelmiyor. Programın kesin final durumu hakkında resmî açıklama bekleniyor.

EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK?

En Hamarat Benim, 26 Ekim 2026 tarihli NOW yayın akışında yer almadı. Programın normal yayın saatinde farklı bir yapımın ekrana gelmesi, yarışmanın neden yayınlanmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Basına yansıyan haberlerde programın reytinglerdeki düşüş nedeniyle yayından kaldırıldığı öne sürüldü. Ancak NOW yönetimi tarafından bu iddiayı doğrulayan resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yarışmanın yayın akışından çıkarılmasının kesin nedeni henüz netlik kazanmadı.

KADİR EZİLDİ HANGİ KANALA GEÇTİ?

Kadir Ezildi, yeni bir televizyon projesiyle ekranlara döneceğini duyurdu. Sunucunun sosyal medya paylaşımında yeni kanalında temizlik programına devam edeceğine ilişkin ifadeler kullanması, kanal değişikliği iddialarını gündeme getirdi.

Ancak Ezildi'nin yeni programının hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin kesinleşmiş resmî bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sunucunun belirli bir kanala geçtiğini söylemek için henüz yeterli doğrulanmış bilgi yok.

KADİR EZİLDİ'NİN YENİ PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadir Ezildi'nin yeni temizlik programının yayın tarihi ve saati henüz resmî olarak açıklanmadı. Sunucunun açıklaması, yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlandığını gösterse de programın adı, yayın kanalı ve başlangıç tarihi hakkındaki ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

EN HAMARAT BENİM HANGİ KANALDA YAYINLANIYORDU?

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim, NOW ekranlarında hafta içi her gün saat 13.30'da yayınlanıyordu. Talya Prodüksiyon imzalı yarışmada katılımcılar temizlik, yemek hazırlama ve misafirperverlik becerileriyle yarışıyordu. Programın yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin güncel bilgiler için kanalın resmî yayın akışının takip edilmesi gerekiyor.