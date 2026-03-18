En güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri!

Her yıl 18 Mart'ta kutlanan Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberliğinin simgesi olarak hafızalarda yerini koruyor. Bu anlamlı günde, Çanakkale şehitlerini anmak ve sevdiklerinize göndermek için en etkileyici 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözlerini derledik.

111. YILDA ÇANAKKALE RUHU: EN ANLAMLI 18 MART MESAJLARI

Bugün, imkânsızın başarıldığı ve bir milletin küllerinden yeniden doğduğu günün yıldönümü. "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe altın harflerle kazıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.

Paylaşımlarınızda kullanabileceğiniz etkileyici ifadeler:

"Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Bu vatanın her bir karışı şehit kanıyla sulanmıştır."

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Çanakkale Geçilmez!" dedirten o büyük ruhun 111. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

• Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Her karışında bir kahramanın izi var.

• Bir hilal uğruna batan güneşlerin destanıdır Çanakkale. Ruhları şad olsun.

• Öleceklerini bile bile siperden ayrılmayanların zaferidir bugün. Gururluyuz!

• Tarihin akışını değiştiren ecdadımızın izindeyiz. Zaferimiz kutlu olsun.

ÇANAKKALE ŞİİRLERİ 2026 | 2-6 KITALIK ÖZEL ŞİİRLER

DUR YOLCU

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

ÇANAKKALE DESTANI

Denizden geldiler, demir yığını,

Gördüler Türk'ün sarsılmaz imanını.

Siperde bekleyen o aslanları,

Durduramadı dünyanın hiçbir ordusu.

ÇANAKKALE RUHU

Gökleri sarsa da düşman gemisi,

Durduramaz Türk'ü topun sesi.

İman dolu göğsümüz sarsılmaz kale,

Geçilmez bir destandır Çanakkale.

GELDİLER VE GİTTİLER

Boğazın suları kanla yıkandı,

Düşman zırhlıları kıyıya dayandı.

Sandılar ki bu millet çabuk pes eder,

Bilmediler Türk'te ne yürek varmış meğer.

Seyit Onbaşı kaldırdı ağır mermiyi,

Hedef aldı boğazdaki en büyük gemiyi.

Bir sarsıntı oldu, bir gürültü koptu;

Düşmanın kibri o an denizde battı.

Şimdi al bayrağım göklerde hürdür,

Bu zafer Türk'ün en büyük mührüdür.

18 Mart günü ant içtik hepimiz;

Şehidim rahat uyu, biz nöbetteyiz!

18 MART GÜNEŞİ

Yıl 1915, Mart'ın on sekizi,

Tarih unutur mu o şanlı izi?

Erenköy'den Boğaz'a yayılan bu ses,

Düşmana dünyayı eyliyor kafes.

Mecidiye Tabyası, tabyalar içinde,

Her nefer bekliyor ayrı bir biçimde.

Kimi Kur'an okur, kimi vedalaşır,

Azrail siperde Türk'le şakalaşır.

Mustafa Kemal'in emri yükseldi:

"Ölmeyi emrettim, zafer de geldi!"

Siperler arası mesafe pek az,

Böyle bir kahramanlık tarihte yazmaz.

Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar,

Şehitlerin kanıyla boyandı ovalar.

Bugün hür yaşıyorsak bu vatan toprakta,

Hakkı vardır her neferin al bayrakta.

ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

• Çanakkale, bir milletin inanç ve kararlılıkla imkânsızı başardığı yerdir. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

• Vatan uğruna can veren kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

• Çanakkale sadece bir zafer değil, bir milletin yeniden dirilişinin simgesidir.

• Bu topraklar şehitlerimizin emanetiyle vatan oldu. Ruhları şad olsun.

• Çanakkale'de yazılan destan, bugün özgürce yaşadığımız vatanın teminatıdır.

• Bir milletin kaderi Çanakkale'de yeniden yazıldı.

• Çanakkale ruhu, birlik ve beraberliğin en güçlü ifadesidir.

18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.