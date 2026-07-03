En düşük emekli maaşı ne kadar? Son dakika.. En düşük emekli maaşı belli oldu mu?

Son dakika: En düşük emekli maaşıyla ilgili beklenen gelişme yaşandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranları netleşirken, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da gündemin en sıcak konuları arasında yer aldı. En düşük emekli maaşı belli oldu mu, yeni emekli aylığı kaç TL oldu? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren son gelişmeler...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli olurken, en düşük emekli maaşının 23.552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Ancak bu tutarın yürürlüğe girmesi için yasal düzenleme gerekiyor.

DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Evet. En düşük emekli aylığının 23.552 TL'ye yükseltilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Düzenleme yasalaşıp Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra yeni tutar yürürlüğe girecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da daha önce yaptığı açıklamada, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından rakamın netleşeceğini ve gerekli düzenlemenin TBMM'ye sunulacağını belirtmişti.

Konuya ilişkin kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte en düşük emekli maaşı resmen 23.552 TL olarak uygulanacak. Ayrıntılar geldikçe haberimiz güncellenecektir.