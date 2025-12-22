Haberler

Emrullah Erdinç neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyunda tanınan isimler ve basın mensuplarını kapsayan uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir adım daha atıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç'in gözaltına alınması merak konusu olurken, "Emrullah Erdinç neden gözaltına alındı?" sorusu gündemin üst sıralarına çıktı.

İstanbul'da yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki izleme çalışmaları sonucunda yeni bulgulara ulaşıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda gazeteci Emrullah Erdinç hakkında gözaltı kararı uygulanırken, operasyonun detayları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Jandarma birimleri tarafından sürdürülen teknik ve fiziki izleme çalışmalarında elde edilen bulgular kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç, ifadesinin alınması amacıyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Erdinç'in, sağlık kontrollerinin ardından kan örneği verilmesi ve saç teli incelemesine tabi tutulacağı öğrenildi.

MEHMET AKİF ERSOY VE ELA RÜMEYSA CEBECİ HAKKINDA VERİLEN KARARLAR

Aralık ayının ilk günlerinde başlatılan operasyonlar çerçevesinde, eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kullanımını teşvik etmek" suçlamalarıyla 11 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında spiker Ela Rümeysa Cebeci ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelen değerlendirme raporlarının ardından 17 Aralık 2025'te Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.

