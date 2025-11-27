Emriboi Kandırdım şarkı sözleri: Emriboi Kandırdım dinle!

Genç fenomen Emriboi, yeni şarkısı "Kandırdım" ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören şarkının sözleri merak konusu oldu. Peki, "Kandırdım" şarkısının sözleri nasıl ve şarkıyı nereden dinleyebilirsiniz? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMRİBOİ KANDIRDIM SÖZLERİ

[Verse 1]

Kandırdım, yalan dolan her şeyim

Ara ara bulamadı bi' türlü şu gerçeği

Kandırdım, artık istese de sevemez

Ortada kime güveneceğini bilemez

Kandırdım, "Seni istemiyo'm" dedi

Çünkü hayatının travması tam olarak benim

Kandırdım, Emir egoistin teki

[Nakarat]

Duyguların um'rumda değil çünkü ben seni

Kandırdım, yalanlarıma inandırdım

Yerinde olsam ağlardım (Ağla)

Beni diğerleri sandın ve hayallere daldın

Ama seni kandırdım (Yeah)

Yalanlarıma inandırdım

Yerinde olsam ağlardım (Yeah)

Beni diğerleri sandın v? hayallere daldın

[Verse 2]

E n'apiyim, ben d? böyleyim işte

Bırak da her şeyi söyliyi'm işte

Diller bana der "Narsist" falan

Kandırdım seni, her şey yalan

Yaz gelir n'apıcağını gayet iyi biliyo'sun

Geceleri gizlice emriboi dinliyo'sun

Telefonda yine beni görüce'ni biliyo'sun

Gerçeklerden uzak ama yine beni diliyo'sun

Biliyo' musun? (Ou-ouh)

Senin ağlaman hoşuma gidiyo', hoşuma gidiyo'

Dinliyo' musun? (Ou-ouh)

Best friend'in boşuna mı diyo', boşuna mı diyo'?

Yaptıklarım yeterli, aldı bence dersini

Dolanıyo' etrafta misal bi' "Serseri"

Düşünüyo'm hep senin düşündüğünün tersini

Bozuyorum yeminimi

[Nakarat]

Duyguların um'rumda değil çünkü ben seni

Kandırdım, yalanlarıma inandırdım

Yerinde olsam ağlardım (Ağla)

Beni diğerleri sandın ve hayallere daldın

Ama seni kandırdım (Yeah)

Yalanlarıma inandırdım

Yerinde olsam ağlardım (Yeah)

Beni diğerleri sandın ve hayallere daldın

EMRİBOİ KANDIRDIM DİNLE

Emriboi Kandırdım şarkısını dinlemek için tıklayın.