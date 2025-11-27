Emriboi Kandırdım şarkı sözleri: Emriboi Kandırdım dinle!
Emriboi'nun son çalışması "Kandırdım", sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Şarkının sözleri ve mesajı, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Peki, Emriboi Kandırdım şarkı sözleri: Emriboi Kandırdım dinle!
Genç fenomen Emriboi, yeni şarkısı "Kandırdım" ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören şarkının sözleri merak konusu oldu. Peki, "Kandırdım" şarkısının sözleri nasıl ve şarkıyı nereden dinleyebilirsiniz? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
EMRİBOİ KANDIRDIM SÖZLERİ
[Verse 1]
Kandırdım, yalan dolan her şeyim
Ara ara bulamadı bi' türlü şu gerçeği
Kandırdım, artık istese de sevemez
Ortada kime güveneceğini bilemez
Kandırdım, "Seni istemiyo'm" dedi
Çünkü hayatının travması tam olarak benim
Kandırdım, Emir egoistin teki
[Nakarat]
Duyguların um'rumda değil çünkü ben seni
Kandırdım, yalanlarıma inandırdım
Yerinde olsam ağlardım (Ağla)
Beni diğerleri sandın ve hayallere daldın
Ama seni kandırdım (Yeah)
Yalanlarıma inandırdım
Yerinde olsam ağlardım (Yeah)
Beni diğerleri sandın v? hayallere daldın
[Verse 2]
E n'apiyim, ben d? böyleyim işte
Bırak da her şeyi söyliyi'm işte
Diller bana der "Narsist" falan
Kandırdım seni, her şey yalan
Yaz gelir n'apıcağını gayet iyi biliyo'sun
Geceleri gizlice emriboi dinliyo'sun
Telefonda yine beni görüce'ni biliyo'sun
Gerçeklerden uzak ama yine beni diliyo'sun
Biliyo' musun? (Ou-ouh)
Senin ağlaman hoşuma gidiyo', hoşuma gidiyo'
Dinliyo' musun? (Ou-ouh)
Best friend'in boşuna mı diyo', boşuna mı diyo'?
Yaptıklarım yeterli, aldı bence dersini
Dolanıyo' etrafta misal bi' "Serseri"
Düşünüyo'm hep senin düşündüğünün tersini
Bozuyorum yeminimi
[Nakarat]
Duyguların um'rumda değil çünkü ben seni
Kandırdım, yalanlarıma inandırdım
Yerinde olsam ağlardım (Ağla)
Beni diğerleri sandın ve hayallere daldın
Ama seni kandırdım (Yeah)
Yalanlarıma inandırdım
Yerinde olsam ağlardım (Yeah)
Beni diğerleri sandın ve hayallere daldın
EMRİBOİ KANDIRDIM DİNLE
Emriboi Kandırdım şarkısını dinlemek için tıklayın.