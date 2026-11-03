Emre Zorlu kimdir, Emre Zorlu kaç yaşında, mesleği ne?

Mühendislik eğitiminin ardından Vestel Şirketler Grubu'nda çalışmaya başlayan Emre Zorlu, uzun yıllardır Vestel ve Zorlu Holding bünyesindeki şirketlerin yönetim kurullarında görev yapıyor. İşte Emre Zorlu'nun hayatına, eğitimine ve kariyerine dair merak edilenler.

EMRE ZORLU KİMDİR?

Mehmet Emre Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi. Zorlu, holdingin yanı sıra holding bünyesindeki diğer şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor.

EMRE ZORLU KİMİN OĞLU?

Mehmet Emre Zorlu, 2 Kasım 2026'da hayatını kaybeden Zorlu Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun oğlu. Emre Zorlu’nun annesi Zülal Zorlu. Zorlu Holding Danışma Kurulu üyesi Şule Zorlu ise Emre Zorlu’nun kız kardeşi.

EMRE ZORLU KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Emre Zorlu, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Emre Zorlu, 42 yaşında.

EMRE ZORLU NERELİ?

Emre Zorlu, İstanbul doğumlu. Zorlu ailesinin kökleri ise Denizli’nin Babadağ ilçesine dayanıyor.

EMRE ZORLU’NUN MESLEĞİ NE?

Emre Zorlu, elektrik ve elektronik mühendisi. Zorlu, 2006 yılında Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programından mezun oldu. Ardından İngiltere’deki Essex Üniversitesi’nde Yenilik ve Teknoloji Yöneticiliği alanında yüksek lisans programını tamamladı.

EMRE ZORLU’NUN KARİYERİ

Emre Zorlu, 2009 yılında Vestel Şirketler Grubu’nda çalışmaya başladı. Aynı yıl Vestel Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Zorlu, bugün Zorlu Holding ve holding bünyesindeki diğer şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerini sürdürüyor.

EMRE ZORLU HANGİ KURULUŞLARA ÜYE?

Mehmet Emre Zorlu, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) ve Endeavor Türkiye üyesi.

EMRE ZORLU EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Mehmet Emre Zorlu evli ve bir çocuk babası. Zorlu, iş insanı Şahin Ürgün’ün kızı Zeynep Ürgün ile evlendi. Çiftin nikahı İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda kıyılmıştı.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Emre Zorlu’nun babası Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944'te Denizli’nin Babadağ ilçesinde doğdu. Çalışma hayatına baba mesleği olan tekstille başlayan Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul’a taşıyarak Zorlu Holding’in temellerini attı. 1976 yılında ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte ilk üretim şirketi Korteks’i kurdu. 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında toplayan Zorlu, 1994 yılında Vestel’i holding bünyesine kattı. Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 2 Kasım 2026'da 82 yaşında hayatını kaybetti.