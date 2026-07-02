Emre Melih Tunca kimdir, basketbolcu Emre Melih Tunca kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yükselen yeteneklerinden Emre Melih Tunca yeniden gündemde. "Emre Melih Tunca kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hangi takımda oynuyor?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. İşte genç milli basketbolcunun biyografisi, basketbol kariyeri ve forma giydiği takıma ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

EMRE MELİH TUNCA KAÇ YAŞINDA?

5 Şubat 2005 doğumlu olan Emre Melih Tunca, 2026 yılı itibarıyla 21 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de milli takım organizasyonlarında önemli tecrübeler kazanmaya devam ediyor.

EMRE MELİH TUNCA NERELİ?

Emre Melih Tunca, İstanbul doğumludur. Basketbol kariyerini Türkiye'de sürdüren genç oyuncu, altyapıdan itibaren gösterdiği gelişim sayesinde milli takım seviyesine kadar yükseldi.

EMRE MELİH TUNCA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Emre Melih Tunca, Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom forması giyiyor. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan genç basketbolcu, kulübünde aldığı sürelerle gelişimini sürdürürken, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor.

EMRE MELİH TUNCA'NIN KARİYERİ

Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Emre Melih Tunca, Türkiye'nin genç milli takımlarında forma giyerek önemli uluslararası deneyimler kazandı. Kulüp kariyerindeki gelişimi sayesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna davet edilen genç oyuncu, Türk basketbolunun geleceği için umut veren isimler arasında değerlendiriliyor.

Hızlı oyun yapısı, oyun kurma becerisi ve takım organizasyonundaki etkinliğiyle öne çıkan Emre Melih Tunca'nın önümüzdeki yıllarda hem kulüp hem de milli takım düzeyinde daha önemli roller üstlenmesi bekleniyor.