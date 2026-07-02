Haberler

Emre Melih Tunca kimdir, basketbolcu Emre Melih Tunca kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Emre Melih Tunca kimdir, basketbolcu Emre Melih Tunca kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emre Melih Tunca kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın genç oyuncularından Emre Melih Tunca, performansıyla basketbolseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Milli takım kadrosunda yer almasının ardından genç oyun kurucunun hayatı, yaşı, memleketi ve kulüp kariyeri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yükselen yeteneklerinden Emre Melih Tunca yeniden gündemde. "Emre Melih Tunca kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hangi takımda oynuyor?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. İşte genç milli basketbolcunun biyografisi, basketbol kariyeri ve forma giydiği takıma ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

EMRE MELİH TUNCA KAÇ YAŞINDA?

5 Şubat 2005 doğumlu olan Emre Melih Tunca, 2026 yılı itibarıyla 21 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de milli takım organizasyonlarında önemli tecrübeler kazanmaya devam ediyor.

EMRE MELİH TUNCA NERELİ?

Emre Melih Tunca, İstanbul doğumludur. Basketbol kariyerini Türkiye'de sürdüren genç oyuncu, altyapıdan itibaren gösterdiği gelişim sayesinde milli takım seviyesine kadar yükseldi.

EMRE MELİH TUNCA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Emre Melih Tunca, Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom forması giyiyor. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan genç basketbolcu, kulübünde aldığı sürelerle gelişimini sürdürürken, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor.

EMRE MELİH TUNCA'NIN KARİYERİ

Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Emre Melih Tunca, Türkiye'nin genç milli takımlarında forma giyerek önemli uluslararası deneyimler kazandı. Kulüp kariyerindeki gelişimi sayesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna davet edilen genç oyuncu, Türk basketbolunun geleceği için umut veren isimler arasında değerlendiriliyor.

Hızlı oyun yapısı, oyun kurma becerisi ve takım organizasyonundaki etkinliğiyle öne çıkan Emre Melih Tunca'nın önümüzdeki yıllarda hem kulüp hem de milli takım düzeyinde daha önemli roller üstlenmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü

Havalimanından emniyete böyle götürüldü
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'da Olaigbe ile yollar ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

Süper Lig devinde yıldız isme veda! Yeni takımına imzayı attı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

Dehşete düşüren görüntüler! Bunu yapan cani kaçtı
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer

Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı

40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle geliyor
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var

Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var