Emre Belözoğlu kimdir, Emre Belözoğlu Fenerbahçeli mi, hangi takımlı?

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Futbolculuk kariyerine Galatasaray'da başlayan Emre Belözoğlu, ilerleyen yıllarda Fenerbahçe'nin kaptanlığını yaparak iki büyük İstanbul kulübünün de formasını giyen isimler arasına girdi. Teknik direktörlük kariyerini sürdüren Emre, bu sezon Kasımpaşa'yı çalıştırıyor. İşte Emre Belözoğlu'nun hayatına ve kariyerine dair merak edilenler.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980'de İstanbul'da doğdu. Türk futbolunun en başarılı orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Emre, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım attı. Emre Belözoğlu, şu anda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü olarak görev yapıyor.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇELİ Mİ, HANGİ TAKIMLI?

Emre Belözoğlu'nun kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe önemli bir yere sahip. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emre, sarı-kırmızılı formayla 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan tarihi kadroda yer aldı.

Ancak Emre Belözoğlu'nun adı, kariyerinin ilerleyen yıllarında daha çok Fenerbahçe ile özdeşleşti. Fenerbahçe'de farklı dönemlerde uzun yıllar forma giyen Emre, sarı-lacivertlilerin kaptanlığını yaptı ve kulüple iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Futbolu Fenerbahçe formasıyla bırakan Emre, ardından kulübün yönetim kademesinde de görev aldı. Bu nedenle Emre Belözoğlu, kamuoyunda Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından biri olarak anılıyor.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emre Belözoğlu'nun futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Galatasaray

Inter

Newcastle United

Fenerbahçe

Atletico Madrid

Başakşehir

Emre, Galatasaray'ın ardından İtalya'da Inter, İngiltere'de Newcastle United ve İspanya'da Atletico Madrid formalarını giydi. Fenerbahçe'de iki farklı dönemde forma giyen Emre, kariyerinin son yıllarında Başakşehir'de de oynadı. Futbolculuk kariyerini 2020 yılında Fenerbahçe'de noktaladı.

EMRE BELÖZOĞLU MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Evet, Emre Belözoğlu uzun yıllar Türkiye A Milli Takımı'nda forma giydi. Emre, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden tarihi kadroda yer aldı. Milli takımın kaptanlığını da yapan Emre, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan kadroda da bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Emre Belözoğlu, 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'de geçici olarak teknik sorumluluk üstlendi. Bu dönemde sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Emre, ardından Başakşehir ve Ankaragücü'nde teknik direktörlük yaptı.