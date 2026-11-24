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Emrah Altıntoprak, TV8'in yeni yılda ekrana getireceği Mükemmel Anneler dizisinde oynayacak; dizide Cengiz karakterini canlandıracak. Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı olarak tanınan oyuncunun yeni projesi 23 Kasım 2026'da duyuldu.

Pem Yapım'ın hazırladığı dizi aralık ayının başında sete çıkacak. Altıntoprak'ın ekrandaki son işi ise ATV'nin dönem dizisi Aşk Ve Taht'tı.

EMRAH ALTINTOPRAK NEREDE OYNUYOR?

Emrah Altıntoprak, TV8'de yayımlanacak Mükemmel Anneler dizisinin oyuncu kadrosunda. Dizinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturacak, senaryoyu Sevgi Yılmaz yazıyor. Kanal, dizi için önümüzdeki günlerde özel bir tanıtım hazırlayacak.

Projenin ilk isimleri belliydi: Deniz Çakır ile Ebru Özkan'ın bu dizide buluşacağı 15 Kasım'da açıklanmıştı. Kadroya sonra Pelin Akil, Dolunay Soysert ve Ferit Kaya katıldı, son gelen isim de Altıntoprak oldu. İlk bölümün yayın tarihi henüz açıklanmadı; dizinin izleyiciyle yeni yılda, kışın buluşması planlanıyor.

EMRAH ALTINTOPRAK AŞK VE TAHT'TA KİMİ CANLANDIRDI?

Emrah Altıntoprak, ATV'nin 2026'da başlayan dönem dizisi Aşk Ve Taht'ta Kutluboğa rolündeydi. Kızılcık Şerbeti'nden sonra rol aldığı ilk televizyon dizisi buydu.

EMRAH ALTINTOPRAK KİMDİR?

Emrah Altıntoprak, Türk dizi ve sinema oyuncusu. Oyunculuğa lisedeki tiyatro kulübünde başladı, ardından Eyüpsultan Belediyesi'nin tiyatrosunda sahneye çıktı. Kamera önüne ilk kez 2014'te, bir dondurma reklamı için çekilen Drawing and Dreams adlı kısa filmde geçti ve filmde Ege'yi oynadı. Aynı yıl reklam filmlerinde de yer aldı.

Asıl çıkışı Show TV'nin cuma akşamları yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisiyle oldu. Altıntoprak, 2022-2025 yılları arasında dizide Ünal ailesinin büyük oğlu Mustafa Ünal'ı canlandırdı; Mustafa'nın eşi Nilay'a boşanma davası açtığı bölümler dizinin en çok konuşulan sahneleri arasına girdi. Tiyatroda yalnız oyunculuk yapmadı, sahne amirliği ve prodüksiyon direktörlüğü de üstlendi. Kürk Mantolu Madonna (2017) ve Kasap (2020) oynadığı oyunlardan.

EMRAH ALTINTOPRAK NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Emrah Altıntoprak, Kızılcık Şerbeti'nden senaryo gereği ayrıldı. Oyuncu, Kasım 2025'te dizideki son bölümü yayımlanmadan önce yaptığı açıklamada "Hikaye öyle bitti. Senaristler öyle uygun gördü" dedi.

O dönem diziden dört oyuncu birden ayrılmıştı. Doğa karakterini oynayan Sıla Türkoğlu da gidenler arasındaydı. Ayrılığa dair sorulara "Biz işçi insanlarız" diye karşılık veren Altıntoprak, bir sorun yaşanmadığını söyledi. Memnun olup olmadığını ise zamanla göreceğini ekledi.

EMRAH ALTINTOPRAK NE MEZUNU?

Emrah Altıntoprak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Performans Sanatları bölümü mezunu. 2012'de girdiği bölümü 2017'de bitirdi. Liseyi 2009'da Eyüp Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

EMRAH ALTINTOPRAK NERELERDE OYNADI?

Emrah Altıntoprak televizyonda Cinayet Masası İstanbul'a 2017'de konuk oldu. Star TV'nin Söz dizisinde Nazmi'yi oynadı. 2020-2021'de yine Star TV'de yayımlanan Menajerimi Ara'da Hakan, 2021-2022'de TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisinde Barkın rolündeydi. Ardından Kızılcık Şerbeti ve Aşk ve Taht geldi.

Dijital platformlarda Netflix dizisi Bir Başkadır'da yoga eğitmenini, Ayak İşleri'nde Turgay'ı, 2025 yapımı Karşılaşmalar'da Samet'i canlandırdı. Sinemada 2023'te Cenaze filminde Semih, 2025'te Gelin Takımı 2'de Yaman rolüyle izleyici karşısına çıktı. Müzik dünyasıyla da bir bağı var: 2014'te Yalın'ın Aşk Diye şarkısının klibinde oynadı.