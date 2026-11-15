Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Deniz Çakır ve Ebru Özkan, TV8'in yeni dizisi Mükemmel Anneler'de buluşuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Deniz Çakır ve Ebru Özkan, Pem Yapım'ın TV8 için hazırladığı Mükemmel Anneler dizisinde başrolleri paylaşacak. Dizinin ocak ayında ekrana gelmesi planlanıyor.

Deniz Çakır ile Ebru Özkan, TV8'de yayınlanacak Mükemmel Anneler dizisinin kadrosuna katıldı. Pem Yapım'ın hazırladığı dizinin ocak ayında ekrana gelmesi planlanıyor.

Sözcü'nün aktardığı bilgiye göre Deniz Çakır dizide Neslihan, Ebru Özkan ise Zümra adlı karakteri canlandıracak.

Senaryosu Sevgi Yılmaz'a ait olan dizinin yönetmenliğini Koray Kerimoğlu üstleniyor. Çekimlerin kasım ayının sonunda başlaması bekleniyor.

Mükemmel Anneler, Daha 17 dizisinin yapımcısı Efe İrvül ile yönetmen Merve Girgin'in kurduğu Pem Yapım'ın ilk dizi projesi olacak. Dizinin merkezinde kadınların dünyası yer alıyor.

Deniz Çakır en son, erken final yapan Çarpıntı dizisinde rol almıştı.

Alp Deniz Karadere
Alp Deniz Karadere
Haberler.com
Direğin altında kalan otomobil alev aldı! 13 yaşındaki çocuk ve 19 yaşındaki sürücü öldü

Otomobilin hali facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşine ve 3 çocuğuna kabusu yaşattı! Özel harekat devreye girdi

Bir aile gece boyunca kabusu yaşadı! Özel harekat devreye girdi
İran, ABD radarına düzenlediği 6 İHA'lı saldırının görüntülerini yayımladı

Askeri üssü İHA'larla yangın yerine çevirdiler
Mardinli vekile 'midyeci' paylaşımı yapan profesöre soruşturma! Ömer Çelik'ten de sert tepki

Mardinli kadın vekile hakareti yanına kar kalmayacak
Eurovision Asya'nın ilk kazananı Filipinler oldu: 19 yaşındaki Carmelle birinci

11 ülke yarıştı, 19 yaşındaki genç kız tarihe geçti!
17 yaşındaki genci defalarca kez bıçakladılar! Gözü dönmüş caniler bir eve ateş düşürdü

Gözü dönmüş caniler bir eve ateş düşürdü
Ön çapraz bağı kopan Gürcü yıldız Kvaratskhelia yayıncılığa başladı

Ön çapraz bağı kopan yıldız futbolcu yeni mesleğini duyurdu
Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Hayvan sokak ortasında yere yığıldı

Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Sizin yüreğiniz kurumuş