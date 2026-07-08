Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron kimdir? Brigitte Macron kaç yaşında, nereli? Macron eşinden kaç yaş küçük?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, uzun yıllar eğitim alanında görev yapmış, ardından Fransa'nın First Lady'si olarak kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri haline gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Emmanuel Macron'un en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak öne çıkan Brigitte Macron, hem eğitimci kimliği hem de siyasi kampanyalardaki aktif rolüyle dikkat çekmektedir. Peki, Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, çocuğu var mı ve Emmanuel Macron ile arasında kaç yaş fark bulunuyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

EMMANUEL MACRON'UN EŞİ BRIGITTE MACRON KİMDİR?

Brigitte Marie-Claude Macron, evlilik öncesi soyadıyla Brigitte Marie-Claude Trogneux, 13 Nisan 1953 tarihinde Fransa'nın Amiens kentinde dünyaya geldi. Fransa'nın köklü ailelerinden birine mensup olan Brigitte Macron, Simone Pujol ile Jean Trogneux çiftinin altı çocuğunun en küçüğüdür.

Meslek hayatına eğitim alanında başlayan Brigitte Macron, uzun yıllar boyunca Fransızca ve Latince öğretmenliği yaptı. Kariyerinin önemli bir bölümünü Amiens'deki La Providence isimli Cizvit lisesinde geçirdi. Aynı okulda eğitim gören Emmanuel Macron ile burada tanıştı.

Brigitte Macron, ilk evliliğini 22 Haziran 1974 tarihinde bankacı André Louis Auzière ile yaptı. Bu evlilikten üç çocuğu dünyaya geldi. Daha sonra yollarını ayıran çiftin boşanmasının ardından Brigitte Macron ile Emmanuel Macron yeniden bir araya geldi ve çift 2007 yılında evlendi.

2017 yılında Emmanuel Macron'un Fransa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Brigitte Macron da ülkenin First Lady'si olarak kamuoyunda daha görünür bir rol üstlendi.

BRIGITTE MACRON KAÇ YAŞINDA?

Brigitte Macron, 13 Nisan 1953 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 73 yaşındadır.

BRIGITTE MACRON NERELİ?

Brigitte Macron, Fransa'nın kuzeyinde bulunan Amiens kentinde doğmuştur.

Çocukluk ve gençlik yıllarını da burada geçiren Brigitte Macron, eğitim hayatının ardından yine Amiens'de öğretmen olarak görev yaptı. Emmanuel Macron ile tanışması da bu şehirde bulunan La Providence Lisesi'nde gerçekleşti.

BRIGITTE MACRON ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, Brigitte Macron'un önceki evliliğinden üç çocuğu bulunmaktadır.

İlk eşi André Louis Auzière ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen üç çocuğu, Emmanuel Macron ile evlenmeden önce doğmuştur.

Emmanuel Macron'un ise biyolojik çocuğu bulunmamaktadır.

BRIGITTE MACRON NE İŞ YAPIYOR?

Brigitte Macron'un mesleği öğretmenliktir. Uzun yıllar Fransızca ve Latince öğretmeni olarak görev yapan Brigitte Macron, aynı zamanda edebiyat dersleri verdi ve tiyatro çalışmaları yürüttü. Eğitim alanındaki kariyeri boyunca birçok öğrenci yetiştiren Brigitte Macron, öğretmenlik mesleğiyle tanındı.

Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı kampanyasında aktif görev üstlenen Brigitte Macron, seçim sürecinde en yakın danışmanlarından biri olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı döneminde ise çeşitli sosyal sorumluluk ve eğitim projelerinde kamuoyu önünde görev almaya devam etmektedir.

BRIGITTE MACRON SERVETİ

Brigitte Macron'un kişisel servetine ilişkin Fransız makamları tarafından açıklanmış resmî ve doğrulanmış bir rakam bulunmamaktadır.

MACRON EŞİNDEN KAÇ YAŞ KÜÇÜK?

Emmanuel Macron 21 Aralık 1977 doğumludur. Brigitte Macron ise 13 Nisan 1953 doğumludur. İkili arasında yaklaşık 24 yaş fark bulunmaktadır. Buna göre Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron'dan 24 yaş küçüktür.