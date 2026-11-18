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Emirhan İlkhan, İtalya'nın Serie A ekibi Torino'nun oyuncusu. 22 yaşındaki orta saha 17 Kasım 2026 akşamı ise Ümit Milli Takım formasıyla Çekya'nın Hradec Kralove kentindeydi ve takımının tek golünü serbest vuruştan attı.

Gol turu getirmedi. Finep Arena'daki play-off rövanşı 1-1 bitti; Rize'deki ilk maçı 1-0 kazanan Çekya, toplamda 2-1 ile 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası finallerine kaldı.

EMİRHAN İLKHAN HANGİ TAKIMDA?

Emirhan İlkhan 2022 yazından beri Torino'da oynuyor. İtalyan kulübü onu 10 Ağustos 2022'de Beşiktaş'tan kadrosuna kattı. Torino'daki ilk sezonunda 4 maça çıkan genç oyuncu, Ocak 2023'te kiralık olarak Sampdoria'ya gitti; 2023-24 sezonunu da yine kiralık olarak İstanbul Başakşehir'de geçirdi ve orada 30 lig maçında 1 gol attı.

Torino'ya döndükten sonra 2025-26 sezonunda Serie A ve İtalya Kupası'nda 22 maça çıktı, 2 gol attı. Bu sezon forma şansını çoğunlukla oyuna sonradan girerek buluyor.

EMİRHAN İLKHAN KİMDİR?

Emirhan İlkhan merkez orta sahada oynayan bir futbolcu. Futbola 2013'te Florya 1923 Spor'da başladı, bir yıl sonra Beşiktaş altyapısına geçti. Ocak 2021'de Beşiktaş'la profesyonel sözleşme imzaladı.

A takımdaki ilk maçı Antalyaspor'la oynanan Süper Kupa finaliydi: 80. dakikada Kenan Karaman'ın yerine oyuna girdi. Süper Lig'de ilk kez Rizespor karşısında 11'de başladı ve o maçta ligdeki ilk golünü attı. Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de toplam 11 maça çıktı, 1 gol attı.

Milli takımda 16, 18 ve 21 yaş altı kademelerinde forma giydi. Ümit Milli Takım'ın eleme grubunda Ukrayna'yı 1-0 yendiği maçtaki gol de onundu.

EMİRHAN İLKHAN NERELİ?

Emirhan İlkhan İstanbullu. 1 Haziran 2004'te İstanbul'da doğdu, futbolu da bu şehirde, Florya'da ve Beşiktaş'ın altyapısında öğrendi.

EMİRHAN İLKHAN KAÇ YAŞINDA?

Emirhan İlkhan 22 yaşında. Torino'ya, Beşiktaş A takımındaki ilk sezonunun ardından 2022 yazında transfer oldu.

EMİRHAN İLKHAN'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Emirhan İlkhan'ın Torino ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor. Kulüp 26 Mayıs 2026'da sözleşmedeki uzatma opsiyonunu kullandığını duyurmuştu.

ÇEKYA MAÇINDA NE OLDU?

Rize'deki ilk maçta tek golü Pavel Kacor atmıştı. Rövanşta Çekya 35. dakikada Vit Skrkon'la öne geçti, Türkiye'nin beraberlik golü maçın son on dakikasında Emirhan İlkhan'ın serbest vuruşundan geldi. Turu çevirmek için bir gol daha gerekiyordu, o gol bulunamadı ve Egemen Korkmaz'ın takımı elendi. Şampiyona 16 Haziran-3 Temmuz 2027 tarihleri arasında Arnavutluk'ta ve Sırbistan'da oynanacak.