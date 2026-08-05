Emir Sarıhan kimdir? Daha 17 dizisinin Doğukan'ı Emir Sarıhan kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Daha 17 dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Pastel Film imzası taşıyan yapımda, ilerleyen bölümlerde kadroya dahil olan yeni karakterler hikâyenin seyrini değiştirmeye hazırlanıyor. Bu isimlerden biri de Doğukan karakterine hayat veren genç oyuncu Emir Sarıhan oldu. Dizinin yeni karakteriyle birlikte izleyiciler, "Daha 17 dizisinin Doğukan'ı Emir Sarıhan kimdir?", "Emir Sarıhan kaç yaşında?" ve "Emir Sarıhan nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte genç oyuncu hakkında paylaşılan bilgiler...

DAHA 17 DİZİSİNİN DOĞUKAN'I EMİR SARIHAN KİMDİR?

Kanal D'de yayınlanan Daha 17 dizisinin kadrosuna katılan Emir Sarıhan, yapımda Doğukan karakterini canlandırıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Doğukan, üniversite öğrencisi olan ve Akkayalar ailesinin yakın dostlarından birinin oğlu olarak hikâyeye dahil olacak. Karakterin dizide yaşanacak gelişmelerde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Emir Sarıhan ise daha önce yönetmen Selçuk Aydemir'in Medeni Haller filmindeki performansıyla dikkat çekti. Oyunculuk kariyerini eğitimleri doğrultusunda şekillendiren Sarıhan, sanat yolculuğunu disiplinli çalışmalarıyla sürdürdüğünü ifade ediyor.

Çocukluk yıllarından itibaren sahnede yer alma ve kendini ifade etme isteğiyle hareket eden genç oyuncu, bu ilgisini ilk olarak katıldığı spor müsabakalarında ortaya koydu. Daha sonraki süreçte aldığı eğitimlerle kariyer hedefini oyunculuk üzerine kurdu.

Emir Sarıhan, Mister Türkiye platformunu ise hayallerine ulaşma yolunda önemli bir adım ve kendisini ifade edebileceği güçlü bir sahne olarak değerlendirdiğini belirtiyor. Kariyerinin henüz ilk dönemlerinde olan oyuncu, yeni projelerde yer alarak izleyiciyle buluşmayı hedeflediğini dile getiriyor.

EMİR SARIHAN KAÇ YAŞINDA?

Emir Sarıhan'ın paylaşılan biyografi bilgilerine göre genç oyuncu 23 yaşındadır.

EMİR SARIHAN NERELİ?

Emir Sarıhan, İstanbul doğumludur.

İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu, çocukluk yıllarından itibaren sahne sanatlarına ilgi duyduğunu ifade etmektedir. Oyunculuk kariyerini geliştirmek amacıyla eğitim alan Sarıhan, disiplinli çalışmalarıyla sanat hayatına devam etmektedir.

Kanal D'nin ilgi gören dizisi Daha 17 ile televizyon ekranlarında yer almaya hazırlanan Emir Sarıhan, Doğukan karakteriyle hikâyeye yeni bir soluk getirecek isimler arasında bulunuyor.