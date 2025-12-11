Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk müzik dünyasında kısa sürede adından söz ettiren Emir Can İğrek, hem şarkı yazarlığı hem de yorumculuğuyla dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen sahnelerdeki performansı ve yayınladığı parçalarla geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçının hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Emir Can İğrek kimdir, nereli ve müzik yolculuğunda hangi dönüm noktalarını yaşadı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMİR CAN İĞREK KİMDİR?

Emir Can İğrek, Türk müziğinin dikkat çeken genç şarkıcı-şarkı yazarlarından biridir. 2 Nisan 1993'te Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Müziğe küçük yaşlarda, doğduğu şehirde kurduğu sahne gruplarıyla adım atmış; üniversite eğitimini son yılında bırakarak Nazım Hikmet Akademisi'nde şan ve solfej eğitimi almıştır.

Akademide dört yıl boyunca tenor olarak koro çalışmaları yapmış ve müzik kariyerini ciddi şekilde inşa etmiştir. 2018'de çıkardığı ilk uzunçalar albümü "Ağır Roman" ile müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Emir Can İğrek, 2019'da yayınladığı "Nalan" şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Ayrıca birçok sanatçıya beste vererek müzik kariyerini çeşitlendirmiştir.

EMİR CAN İĞREK KAÇ YAŞINDA?

Emir Can İğrek, 2 Nisan 1993 doğumlu olup 2025 itibarıyla 32 yaşındadır.

EMİR CAN İĞREK NERELİ?

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya gelmiş olan Emir Can İğrek, köken olarak da Türkiye'nin bu bölgesine bağlıdır.

EMİR CAN İĞREK'İN KARİYERİ

Emir Can İğrek'in müzik kariyeri 2015 yılında "Müzik Kutusu" adlı tekliyle başlamış, ardından "Gönül Davası" ve "Aç Bağrını" gibi parçalarla devam etmiştir. 2018 yılında yayımladığı ilk albümü "Ağır Roman", kariyerinde bir dönüm noktası olmuş ve müzik dünyasında dikkat çekmesini sağlamıştır.

2019'da "Nalan" şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan İğrek, 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülüne layık görülmüş; aynı yıl 18. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde "En İyi Pop Müzik Sanatçısı" seçilmiştir. 2019-2022 yılları arasında pek çok tekli çıkaran sanatçı, Cem Adrian ve Zeynep Bastık gibi isimlerle düetler yapmış; kariyerine stüdyo çalışmaları ve yeni projelerle devam etmektedir.

Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir.