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Emin Sarı, TRT Spor'da kameraman olarak çalışıyordu ve bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 33 yaşında hayatını kaybetti.

EMİN SARI KİMDİR?

Emin Sarı, TRT Spor bünyesinde görev yapan bir kameramandı. Kurumdaki ilk görevi kamera değildi: kameramanlığa geçmeden önce TRT Spor'un kurgu servisinde çalıştı.

Ölümünün ardından TRT Spor bir taziye mesajı yayımladı ve Sarı'nın ailesine, yakınlarına başsağlığı diledi.

EMİN SARI NEDEN ÖLDÜ?

Emin Sarı kanser nedeniyle öldü. Kendisine bir süre önce kanser teşhisi konulmuştu ve tedavi gördüğü dönemde, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğan bir haberle yaşamını yitirdi.

EMİN SARI KAÇ YAŞINDAYDI?

Emin Sarı öldüğünde 33 yaşındaydı.

EMİN SARI NERELİ?

Emin Sarı Kırşehir'in Kaman ilçesinden; cenazesi de memleketi Kaman'da toprağa verilecek.

EMİN SARI'NIN CENAZESİ NE ZAMAN?

Emin Sarı için cenaze namazı 25 Kasım 2026'da ikindi vakti, Kaman'daki Çarşı Camisi'nde kılınacak şekilde planlandı. Namazın ardından Sarı, Hacıpınar Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

EMİN SARI EVLİ MİYDİ?

Evet. Emin Sarı evliydi ve bir çocuk babasıydı; geride eşini ve çocuğunu bıraktı.