Emin Günenç kaç yaşında? Haysiyet'in Ender'i Emin Günenç kimdir, nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Emin Günenç 32 yaşında. 23 Temmuz 1994 doğumlu oyuncu, Kanal D'de yayınlanan Haysiyet dizisinde Ender Şanlıoğlu'nu canlandırıyor. Adı 15 Kasım 2026'da, dizi sektöründeki ücret krizi üzerine söyledikleriyle yeniden arandı.

Reklam gelirleri düşen yapım şirketleri oyunculardan ücret indirimi istiyor, bölüm sürelerinin kısaltılması da konuşuluyor. Günenç bu tartışmada fedakârlığın önce oyunculardan gelmesi gerektiğini düşünenlerin yanında durdu.

EMİN GÜNENÇ KAÇ YAŞINDA?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'te doğdu ve 32 yaşında. Gelecek temmuzda 33'üne girecek.

EMİN GÜNENÇ DİZİ KRİZİ İÇİN NE DEDİ?

Emin Günenç, krizden herkesin elini taşın altına koymasıyla çıkılabileceğini söyledi. Katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncuya göre sektör yaklaşık 30 yıldır böyle bir sıkışıklık yaşamadı; krizin uzun vadede nasıl aşılacağını ise bilmiyor. Kısa vade için iyimser: "Bence ilk dalga böyle atlatılacak gibi" dedi.

Günenç, set çalışanlarının haklarını savunurken oyunculardan fedakârlık isteyen Kerem Bürsin'e de destek verdi. İki oyuncu bu konuyu bir gün önce Bebek'teki sabah yürüyüşlerinde konuşmuş. Günenç'in isteği açık: oyuncular gerekeni yapsın, teknik ekibe dokunulmasın. Ekip için "gözükmeyen kahramanlar" dedi.

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Emin Günenç oyuncu. Sekiz yaşında futbola başladı ve 18 yaşına kadar top oynadı; ciddi bir sakatlık bu kariyeri bitirdi. Marmara Üniversitesi'nde makine ressamlığı okudu, mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.

EMİN GÜNENÇ NERELİ?

Emin Günenç aslen Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden.

EMİN GÜNENÇ NE ZAMAN SURVIVOR'A KATILDI?

Emin Günenç, 2021'de TV8'de yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı ve Gönüllüler takımında yarıştı. Yarışmadan hemen önce Kanal D'deki Bir Annenin Günahı dizisinde rol almıştı. Onu geniş kitleye tanıtan da bu yarışma oldu.

EMİN GÜNENÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Emin Günenç'in oynadığı diziler arasında Çocuk (2019-2020), Kırmızı Oda (2021), Masumlar Apartmanı (2022), Kusursuz Kiracı (2022), O Kız (2022-2023), Üvey Anne (2023) ve Aldatmak (2024) var. En çok tanınan rolü, 2025-2026'da oynadığı Arafta dizisindeki rolü.

Haysiyet'e altıncı bölümde katıldı. Ender Şanlıoğlu, Merih Öztürk'ün oynadığı Simay'ın eski sevgilisi; karakterin geri dönüşü Simay ile Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Mehmet'in ilişkisini karıştırdı.