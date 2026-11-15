Emel Sayın kaç yaşında? Miras sorusunu yanıtlayan Emel Sayın kimdir, nereli?

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Emel Sayın 80 yaşında. Sanatçı, 20 Kasım 1945'te Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu; 20 Kasım 2026 Cuma günü 81 yaşına girecek.

Adı bu hafta sonu bir vasiyet sorusuyla yeniden gündeme geldi. Sayın, 15 Kasım 2026'da bir konser öncesinde kendisine yöneltilen miras sorusuna vasiyet yazmayı hiç düşünmediğini söyleyerek cevap verdi. Soru, Kadir İnanır'ın mirası üzerine süren tartışmanın gündemde olduğu günlerde soruldu.

EMEL SAYIN KAÇ YAŞINDA?

Emel Sayın 15 Kasım 2026 itibarıyla 80 yaşında. 1945 doğumlu sanatçı, 20 Kasım'daki doğum gününde 81'ini dolduracak. Ankara Radyosu'nda solist olarak işe başladığı 1963'ten bu yana, yani 60 yılı aşkın süredir sahnede ve hâlâ konser veriyor.

EMEL SAYIN MİRAS SORUSUNA NE DEDİ?

Emel Sayın, Sözcü'ye verdiği röportajda miras konusunun kendisini rahatsız ettiğini söyledi: "Beni sıkan, beni rahatsız eden bir konu" dedi. Bugüne kadar vasiyet yazmayı gündemine almadığını, ailesinde her şeyin ortak paylaşıldığını ve bu yüzden bir sorun çıkmayacağını anlattı.

Sanatçı, ailesinin büyük bölümünü kaybettiğini, yeğenlerini ise evladı gibi sevdiğini de ekledi. Aile arasında miras yüzünden bir anlaşmazlık çıkmasını asla istemediğini söyledi.

EMEL SAYIN KİMDİR?

Emel Sayın, Türk sanat müziği solisti ve sinema oyuncusu. Müzik derslerine çocuk yaşta Arif Sami Toker'le başladı, ardından birkaç yıl Münir Nurettin Selçuk'un öğrencisi oldu. İstanbul Öğretmen Okulu'nu bitirdi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın şan bölümünde okudu.

İlk sahnesi, radyoya girmeden kısa süre önce Ankara Gençlik Parkı'ndaki bir gazinoda oldu. 1963'te Ankara Radyosu'nun sınavını kazanıp solist oldu ve orada yaklaşık yedi yıl çalıştı. Sonra İstanbul'a geçti, Lalezar Gazinosu'nda sahneye çıktı ve İstanbul Radyosu'nda okumaya başladı. 1998'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 2016'da 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü ona verildi.

EMEL SAYIN NERELİ?

Emel Sayın Sivaslı; Şarkışla'da doğdu. Babası Ahmet Sayın Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalıştığı için aile o yıllarda Şarkışla'daydı. Dört kız kardeşin en büyüğü olan sanatçı, babasının görev yerleri nedeniyle ilkokula Kayseri'de başladı, ortaokulu Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde okudu.

EMEL SAYIN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Emel Sayın sinemaya 1970'te Şampiyon filmiyle geçti ve hemen ardından, 1971'de, Makber, Hicran ve Feride'de kamera karşısına çıktı. En çok bilinen filmi, Tarık Akan'la başrolü paylaştığı 1974 yapımı Mavi Boncuk; filmin şarkısını da o söyledi. Aynı yıl Hasret'te, 1977'de Acı Hatıralar'da, 1980'de Rüzgar'da oynadı. Daha sonra Beyaz Melek (2007), Aşkım Aşkım (2008) ve Düğün Dernek (2013) gibi yapımlarda göründü.

EMEL SAYIN KİMLERLE EVLENDİ?

Emel Sayın üç kez evlendi, ilk eşiyle iki kez nikah kıydı. İsmet Kasapoğlu ile 1966'da evlendi, 1975'te boşandı; 1976'da yeniden evlenen çift 1979'da ikinci kez ayrıldı. Aynı yıl 20 Haziran'da Selçuk Aslan'la evlendi, bu evlilik 1981'de bitti. 4 Haziran 1986'da David Younnes'le evlendi; bu evlilik de 1999'da sona erdi. Sanatçının çocuğu yok.