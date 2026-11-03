Emekliye ek zam SON DAKİKA! Emekliye seyyanen zam ve refah payı verilecek mi? Yeni emeklilik düzenlemesi nasıl olacak?

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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 Ocak maaş zammına ilişkin yeni açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Işıkhan, mevcut yasal zamların üzerine ilave iyileştirmeler içeren bir çalışma yürütüldüğünü ve düzenlemenin Ocak 2027'den itibaren uygulanmasının hedeflendiğini bildirdi. Peki, emekliye seyyanen zam ve refah payı verilecek mi? Yeni emeklilik düzenlemesi nasıl olacak? Detaylar...

EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Kasım 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında emekli maaşlarına yönelik yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarının farkında olduklarını belirterek 2027 yılı ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir hazırlık üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bakan Işıkhan açıklamasında, emekliler arasındaki gelir farklılıklarının gözetileceğini, adalet ve hakkaniyet ilkelerinin esas alınacağını ve emeklilerin alım gücü ile yaşam standartlarının iyileştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması, emeklilere mevcut yasal artışların dışında ek iyileştirme yapılmasının gündemde olduğunu ortaya koydu. Ancak açıklamada seyyanen zam yapılacağına ilişkin kesin bir karar veya zam tutarı duyurulmadı.

Çalışmanın emekliler arasındaki gelir farklılıklarını dikkate alacak şekilde yürütüldüğü belirtildi. Bu nedenle seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı, hangi emekli gruplarının düzenlemeden yararlanacağı ve artışın nasıl hesaplanacağı henüz netleşmedi.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Emekli maaşlarına refah payı eklenip eklenmeyeceği de gündemdeki başlıklar arasında bulunuyor. Bakan Işıkhan, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeler içeren bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı ancak düzenlemede doğrudan refah payı uygulanacağını söylemedi.

Dolayısıyla 2027 Ocak döneminde emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlemenin kapsamı ve uygulanma yöntemi açıklanacak.

YENİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre emekli maaşlarına yönelik çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülüyor. Süreç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurumlarının katılımıyla değerlendiriliyor.

Çalışmada emekliler arasındaki gelir farklılıklarının dikkate alınması, alım gücünün artırılması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulması bekleniyor.

Ancak düzenlemenin hangi emeklileri kapsayacağı, maaşlara ne kadar ilave artış yapılacağı ve yeni hesaplama sisteminin nasıl uygulanacağı henüz açıklanmadı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETE YÜKSELECEK Mİ?

En düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesine çıkarılmasına yönelik kanun teklifleri de TBMM gündeminde bulunuyor. TBMM kayıtlarında, bu amaçla sunulan farklı kanun tekliflerinin Plan ve Bütçe Komisyonunda olduğu görülüyor.

Ancak söz konusu teklifler henüz yasalaşmadı. Bu nedenle en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini veya bu yönde kesin karar alındığını söylemek mümkün değil. Bakan Işıkhan'ın açıkladığı ilave iyileştirme çalışmasıyla bu tekliflerin aynı düzenleme olduğu da henüz doğrulanmış değil.

EMEKLİYE 2027 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

2027 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. TÜİK'in 3 Kasım 2026'da açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte dört aylık zam hesabı da netleşti.

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında gerçekleşen enflasyon oranları şöyle:

Temmuz 2026: Yüzde 1,78

Ağustos 2026: Yüzde 1,84

Eylül 2026: Yüzde 1,84

Ekim 2026: Yüzde 2,58

Bu verilerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık birikimli enflasyon farkı yüzde 8,28 olarak hesaplandı. Ancak bu oran nihai ocak zammı değil. Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla altı aylık artış kesinleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ OCAK 2027 ZAMMI NE KADAR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, toplu sözleşme zammı ve oluşması halinde enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. 2027 yılının ilk altı ayı için toplu sözleşme zammı yüzde 5, ikinci altı ayı için ise yüzde 4 olarak belirlendi.

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla dört aylık veriler üzerinden yapılan hesaplamalarda memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı dahil artış oranı yaklaşık yüzde 6,27 seviyesinde bulunuyor. Ancak bu oran da kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle değişebilecek.

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli maaşlarına yönelik ilave iyileştirmelerin 2027 Ocak ayından itibaren uygulanması hedefleniyor. Bakan Işıkhan, çalışmalar tamamlandığında düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılacağını ve TBMM'nin takdirine sunulacağını açıkladı.

Seyyanen Zam, refah payı, artış miktarı ve düzenlemenin hangi emekli gruplarını kapsayacağına ilişkin ayrıntıların ise resmi açıklama ve Meclis süreciyle netleşmesi bekleniyor