Emeklilere ÖTV'siz araç meclisten geçti mi, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi gündemdeki sıcak konulardan biri olmaya devam ediyor. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan ve belirli şartlardaki Bağ-Kur emeklilerini hedef alan kanun teklifi merak konusu oldu.

Emeklilere bir defaya mahsus Ötv'siz otomobil alma fırsatı sağlayacak düzenleme Meclis gündemine taşındı. Peki, emeklilere Ötv'siz araç meclisten geçti mi, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Son dönemde emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmeye yönelik yeni adımlar gündemde. Bu kapsamda Meclis'e sunulan kanun teklifi, belirli emeklilerin otomobil alımında Ötv'den muaf tutulmasını öngörüyor. Düzenleme kabul edilirse, emekliler araç alırken önemli ölçüde tasarruf sağlayabilecek.

HANGİ EMEKLİLER YARARLANABİLECEK?

Teklif, özellikle esnaf ve sanatkâr statüsünde olup Bağ-Kur üzerinden emekli aylığı alan vatandaşları kapsıyor. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4/1-b maddesi kapsamında emekli olan kişiler bu avantajdan faydalanabilecek.

ÖTV MUAFİYETİ İÇİN GEÇERLİ ŞARTLAR

Düzenlemeden yararlanmak isteyen emekliler için bazı sınırlamalar da bulunuyor:

• ÖTV muafiyeti, emeklilik tarihinden itibaren yalnızca bir kez kullanılabilecek.

• Muafiyetle alınan araçlar 5 yıl boyunca satılamayacak veya devredilemeyecek.

Bu kurallarla, vergi avantajının ticari amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Şu an teklif hâlinde olan düzenleme, Meclis'te ilgili komisyonlarda görüşülmeyi bekliyor. Komisyondan geçmesi durumunda Genel Kurul'da oylamaya sunulacak ve kabul edilirse Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Osman DEMİR
