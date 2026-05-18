Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli için en kritik soru, maaş ve ikramiye ödemelerinin bayramdan önce hesaplara geçip geçmeyeceği oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere tüm emekli gruplarının gözleri yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Mayıs ayı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? Detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, emeklilerin hem aylık maaş ödemeleri hem de bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesinde hesaplara aktarılacak. Bu kapsamda ödeme tarihleri 17-22 Mayıs aralığı olarak duyuruldu. Böylece emeklilerin bayram öncesi finansal planlamalarını daha rahat yapabilmesi hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, özellikle sabit gelirli vatandaşlar için büyük önem taşırken, ödeme takvimi SGK tahsis numarasına göre kademeli şekilde uygulanacak.

MAYIS AYI SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs 2026 emekli maaşı ödeme takvimi, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekilmiş durumda. Normal şartlarda ayın ikinci yarısında tamamlanan ödemeler, bu yıl bayram öncesi döneme sıkıştırılarak planlandı.

SGK tarafından belirlenen sisteme göre:

SSK (4A) emeklileri için ödemeler tahsis numarasının son hanesine göre 17 Mayıs ile 26 Mayıs arasında yapılacak.

Bağ-Kur (4B) emeklileri için maaş ödemeleri 25 Mayıs ile 28 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.

Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler ise yine belirlenen takvim doğrultusunda maaşlarını kademeli olarak alacak.

Bu düzenleme ile amaç, tüm emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde maaşlarına erişmesini sağlamak ve ekonomik rahatlama oluşturmak olarak değerlendiriliyor.

SSK (4A) EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ DETAYLARI

SSK emeklileri için ödeme süreci tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Mayıs ayı özel ödeme planı şu şekilde uygulanacak:

Tahsis numarası sonu 9 olanlar 17 Mayıs’ta

7 olanlar 18 Mayıs’ta

5 olanlar 19 Mayıs’ta

3 olanlar 20 Mayıs’ta

1 olanlar 21 Mayıs’ta

8 olanlar 22 Mayıs’ta

6 olanlar 23 Mayıs’ta

4 olanlar 24 Mayıs’ta

2 olanlar 25 Mayıs’ta

0 olanlar 26 Mayıs’ta maaşlarını alacak

Bu sistem, SGK’nın uzun yıllardır uyguladığı düzenli ödeme modelinin bir parçası olarak işlemekte ve yoğunluk oluşmasını engellemeyi amaçlamaktadır.

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLERİ İÇİN MAYIS ÖDEME PLANI

Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihleri SSK’ya göre daha farklı bir zaman diliminde gerçekleştirilmektedir. Mayıs 2026 ödeme planına göre:

Tahsis numarası sonu 9, 7 ve 5 olanlar 25 Mayıs’ta

3 ve 1 olanlar 26 Mayıs’ta

8, 6 ve 4 olanlar 27 Mayıs’ta

2 ve 0 olanlar 28 Mayıs’ta maaşlarını alacak

Bu kademeli sistem sayesinde hem bankacılık altyapısında yoğunluk önleniyor hem de emeklilerin maaşlarına düzenli erişimi sağlanıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen bir diğer konu ise emekli bayram ikramiyesi ödemeleri oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre ikramiye ödemeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.

Bu kapsamda hem SSK hem Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler ikramiye ödemelerinden faydalanabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen ödeme planı, emeklilerin bayram öncesi ek gelir elde etmesini sağlayarak ekonomik anlamda rahatlama oluşturmayı hedefliyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

2026 yılı için belirlenen Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak uygulanmaktadır. Bu ödeme, emeklilerin maaşlarına ek olarak yılda iki kez verilen destek ödemeleri kapsamında değerlendirilmektedir.