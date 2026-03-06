Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2026?

2026 yılında emekli maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı konusu, milyonlarca emekli için önemli bir gündem maddesi. Sosyal güvenlik kurumları ve bankalar tarafından yapılacak açıklamalar öncesi vatandaşlar, ödemelerin kesin tarihlerini öğrenmek istiyor. Bayram öncesi maaş ödemeleri, özellikle harcama planlaması yapan emekliler için kritik öneme sahip.

2026 MART AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

2026 yılında Ramazan Bayramı öncesinde emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Bayram hazırlıklarını yapmak isteyen emekliler, Mart ayı maaşlarının hesaplara erken geçip geçmeyeceğini araştırıyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi gündemdeki yerini koruyor.

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart'ta başlayacak ve 3 gün sürecek. Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin Mart ayı maaş ödemeleri bu ay içinde hesaplara yatırıldı. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri henüz başlamadı.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN BAYRAM ÖNCESİ ÖDEME DETAYI

SSK emeklilerinde ödeme tarihi tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor. Buna göre tahsis numarasının sonu 9, 7 ve 5 olan emeklilerin maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Normal ödeme takvimine göre tahsis numarasının son rakamı 3, 1, 8, 6, 4, 2 ve 0 olan emeklilerin maaş ödemeleri ise bayram sonrasına kalacak. Bu nedenle bazı emekliler Mart ayı maaşlarını bayramdan sonra alabilecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNDE ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinde de ödeme takvimi belirli günlere göre gerçekleştiriliyor. Bayramın ödeme günleriyle çakışması nedeniyle bazı emekliler maaşlarını bayramdan önce alırken, bazıları ise normal takvim doğrultusunda bayram sonrasında maaşlarını alacak.

Bu nedenle emeklilerin ödeme günlerini tahsis numaralarına göre kontrol etmeleri önem taşıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIŞI OLACAK MI?

Emeklilerin bir diğer merak ettiği konu ise bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlarken ikramiyelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güler, milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemelerle ilgili hazırlanan kanun teklifinde bayram ikramiyesi artışının yer almadığını belirtti.

BÜTÇE DENGELERİNE VURGU

Güler açıklamasında, yaklaşık 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçe açısından büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti. Mevcut düzenleme kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesine kişi başı 4 bin lira ikramiye ödemesi için yaklaşık 150 milyar TL'lik kaynak ayrıldığını söyledi.

İlerleyen süreçte yeni bir düzenleme olup olmayacağı ise ekonomik koşullar ve bütçe dengelerine bağlı olarak değerlendirilecek. Bu nedenle emekliler bayram ikramiyesi konusunda yapılabilecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.