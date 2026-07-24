Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SON DAKİKA! 2026 Temmuz SSK Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarına yönelik temmuz dönemi zam farkı ödemeleri milyonlarca emekli ve hak sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamayla birlikte özellikle Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların zam farkı ödeme tarihi netleşti. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2026 Temmuz SSK Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz dönemi zam oranı belli oldu.

Buna göre emekli aylıkları, 2026 yılının ikinci yarısı için yüzde 17,76 oranında artırıldı.

Yapılan düzenleme kapsamında en düşük emekli maaşı da yükseltildi. Daha önce 20 bin TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı, yapılan artışla birlikte 23 bin 552 TL’ye çıkarıldı.

Kök aylığı bu tutarın altında kalan emeklilerin ödemeleri ise Hazine desteğiyle belirlenen en düşük maaş seviyesine tamamlanacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4A SSK kapsamında emekli maaşı alan vatandaşların temmuz ayı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

SSK emeklilerinin maaş ödeme günleri, tahsis numarasının son rakamına göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Buna göre ödeme planı şu şekilde:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında

maaş ödemelerini alıyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

4A SSK emeklilerinin maaş ödeme tarihleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsis numarasının son rakamına göre düzenlenen ödeme takvimine göre belirleniyor.

Emekliler, kendilerine ait tahsis numarasının son hanesini kontrol ederek maaşlarının hangi gün yatırılacağını öğrenebiliyor.

SSK emekli maaşlarında ödeme sıralaması her ay aynı sistem üzerinden uygulanıyor. Bu nedenle tahsis numarası son rakamı, ödeme gününün belirlenmesinde temel kriter olarak kullanılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

4B Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı alan vatandaşların maaş ödemeleri de tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştiriliyor.

Bağ-Kur emeklileri için uygulanan ödeme takvimi şu şekilde:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25’inde

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26’sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ayın 28’inde maaşlarını alıyor.

Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, belirlenen ödeme gününde banka hesaplarına veya tercih edilen ödeme kanallarına aktarılıyor.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

4C Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların maaş ödemeleri, ödeme grubuna ve doğum tarih aralıklarına göre belirlenen takvim üzerinden yapılıyor.

Emekli Sandığı kapsamında üç aylık dönemler halinde yapılan maaş ödemelerinde, ödeme gününün hafta sonuna denk gelmesi durumunda farklı bir uygulama gerçekleştiriliyor.

Ödeme gününün cumartesi gününe denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe denk gelmesi halinde ise pazartesi günü hesaplara aktarılıyor.

ŞUBAT, MAYIS, AĞUSTOS, KASIM AYLARINDA AYLIK ALAN BİRİNCİ GRUP

Bu grupta yer alan vatandaşların ödeme günleri doğum tarih aralıklarına göre belirleniyor:

Doğum tarihi 00–40 arasında olanlar maaşlarını ayın 1. gününde

Doğum tarihi 41–46 arasında olanlar maaşlarını ayın 2. gününde

Doğum tarihi 47–49 arasında olanlar maaşlarını ayın 3. gününde

Doğum tarihi 50–53 arasında olanlar maaşlarını ayın 4. gününde

Doğum tarihi 54–99 arasında olanlar maaşlarını ayın 5. gününde alıyor.

MART, HAZİRAN, EYLÜL, ARALIK AYLARINDA AYLIK ALAN İKİNCİ GRUP

Bu ödeme grubunda bulunan vatandaşlar için takvim şu şekilde uygulanıyor:

Doğum tarihi 00–22 arasında olanlar maaşlarını ayın 1. gününde

Doğum tarihi 23–28 arasında olanlar maaşlarını ayın 2. gününde

Doğum tarihi 29–48 arasında olanlar maaşlarını ayın 3. gününde

Doğum tarihi 49–54 arasında olanlar maaşlarını ayın 4. gününde

Doğum tarihi 54–99 arasında olanlar maaşlarını ayın 5. gününde alıyor.

OCAK, NİSAN, TEMMUZ, EKİM AYLARINDA AYLIK ALAN ÜÇÜNCÜ GRUP

Bu gruptaki Emekli Sandığı hak sahiplerinin ödeme günleri ise şu şekilde:

Doğum tarihi 00–33 arasında olanlar maaşlarını ayın 1. gününde

Doğum tarihi 34–37 arasında olanlar maaşlarını ayın 2. gününde

Doğum tarihi 38–40 arasında olanlar maaşlarını ayın 3. gününde

Doğum tarihi 41–43 arasında olanlar maaşlarını ayın 4. gününde

Doğum tarihi 44–99 arasında olanlar maaşlarını ayın 5. gününde

hesaplarından alıyor.