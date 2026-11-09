Elif Nur Turhan kimdir? Boksör Elif Nur Turhan kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu nedir?

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Türk profesyonel boksunun uluslararası alanda öne çıkan isimlerinden Elif Nur Turhan, kazandığı dünya şampiyonluğu unvanları ve ringdeki başarılarıyla gündeme geliyor. 2025 yılında IBF kadınlar hafif sıklet dünya şampiyonluğunu kazanan milli boksör, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil ediyor. Peki, Elif Nur Turhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Elif Nur Turhan'ın boyu ve kilosu kaç, hangi sıklette mücadele ediyor? Detaylar...

ELİF NUR TURHAN KİMDİR?

Elif Nur Turhan, 16 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk profesyonel boksördür. Aslen Bayburtlu olan Turhan, profesyonel boks kariyerine Mayıs 2022'de başladı. Uluslararası organizasyonlarda elde ettiği şampiyonluklarla adını duyuran milli sporcu, IBF kadınlar hafif sıklet dünya şampiyonluğu unvanını Aralık 2025'te kazandı.

Kariyeri boyunca farklı sıkletlerde mücadele eden Turhan, WBF kadınlar hafif sıklet ve WBA geçici kadınlar süper tüy sıklet şampiyonlukları da elde etti. Başarılı sporcu, 2025 yılında BoxingScene ve The Sporting News tarafından yılın kadın boksörleri arasında gösterildi.

ELİF NUR TURHAN KAÇ YAŞINDA?

16 Nisan 1995 doğumlu olan Elif Nur Turhan, 31 yaşındadır.

ELİF NUR TURHAN NERELİ?

Elif Nur Turhan, İstanbul'da doğdu. Aslen Bayburtlu olan milli boksör, profesyonel kariyerini uluslararası organizasyonlarda sürdürerek Türkiye'yi temsil ediyor.

ELİF NUR TURHAN'IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Elif Nur Turhan'ın boyu ve güncel kilosuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Profesyonel boksta hafif sıklet kategorisinde mücadele eden milli sporcu, IBF kadınlar hafif sıklet dünya şampiyonluğu unvanını da bu kategoride kazandı.

ELİF NUR TURHAN HANGİ KEMERLERİ KAZANDI?

Elif Nur Turhan, profesyonel boks kariyerinde farklı organizasyonlarda önemli şampiyonluklar elde etti. Milli sporcunun kazandığı unvanlar arasında şunlar yer alıyor:

WBF Kadınlar Hafif Sıklet Şampiyonluğu: 29 Temmuz 2023'te Edith Soledad Matthysse'yi mağlup ederek kazandı.

WBC Uluslararası Kadınlar Süper Tüy Sıklet Şampiyonluğu: 28 Kasım 2023'te Kirsty Hill karşısında galip gelerek elde etti.

WBA Altın Kadınlar Süper Tüy Sıklet Şampiyonluğu: 4 Mayıs 2024'te Lara Altamirano'yu yenerek kazandı.

WBA Geçici Kadınlar Süper Tüy Sıklet Şampiyonluğu: 28 Ağustos 2025'te Rima Ayadi'yi nakavt ederek elde etti.

IBF Kadınlar Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu: 6 Aralık 2025'te Beatriz Ferreira'yı teknik nakavtla mağlup ederek kazandı.

ELİF NUR TURHAN'IN BOKS KARİYERİ

Profesyonel boks kariyerine Mayıs 2022'de başlayan Elif Nur Turhan, ilk önemli şampiyonluklarından birini 2023 yılında kazandı. Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen kentinde Edith Soledad Matthysse ile karşılaşan milli boksör, rakibini mağlup ederek WBF kadınlar hafif sıklet şampiyonluğuna ulaştı.

Aynı yıl Kirsty Hill ile karşı karşıya gelen Turhan, WBC Uluslararası kadınlar süper tüy sıklet şampiyonluğunu da kazandı. 2024 yılında Almanya'da Lara Altamirano'yu mağlup ederek WBA Altın kadınlar süper tüy sıklet unvanını elde etti.

2025 yılında hafif sıklet kategorisine geçen Turhan, 1 Mart'ta Kuzey İrlanda'da Shauna Browne karşısında ilk rauntta nakavtla galip geldi. Ardından 28 Ağustos'ta Fransa'da Rima Ayadi'yi altıncı rauntta nakavt ederek WBA geçici kadınlar süper tüy sıklet şampiyonluğunu kazandı.

Milli boksörün kariyerindeki en önemli başarılardan biri ise 6 Aralık 2025'te geldi. Monaco'da Beatriz Ferreira ile karşılaşan Turhan, rakibini beşinci rauntta teknik nakavtla mağlup ederek IBF kadınlar hafif sıklet dünya şampiyonu oldu.