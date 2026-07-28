Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu kaç yaşında, nereli?

Elçin Sangu, başarılı oyunculuk kariyeri, yer aldığı diziler ve özel hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle ekrana geldiği yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu hakkında "Elçin Sangu kimdir?", "Kaç yaşında, nereli?" ve "Hangi dizilerde rol aldı?" soruları yeniden araştırılıyor. İşte Elçin Sangu'nun hayatı, yaşı, memleketi ve kariyerine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 tarihinde İzmir'de doğan Türk oyuncu ve modeldir. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü'nden mezun olan Sangu, daha sonra Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alarak televizyon dünyasına adım attı. Doğal oyunculuğu ve başarılı performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi.

ELÇİN SANGU KAÇ YAŞINDA?

13 Ağustos 1985 doğumlu olan Elçin Sangu, 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

ELÇİN SANGU NERELİ?

Elçin Sangu, İzmir doğumludur. Eğitim hayatını Mersin Üniversitesi'nde sürdürmüş, ardından oyunculuk kariyeri için profesyonel eğitim almıştır.

ELÇİN SANGU'NUN KARİYERİ

Elçin Sangu, oyunculuk kariyerine 2011 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Jale karakteriyle başladı. Daha sonra Aşk Kaç Beden Giyer, Bir Aşk Hikâyesi, Kurt Seyit ve Şura ve Sevdam Alabora dizilerinde rol aldı. Kariyerindeki büyük çıkışı ise 2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Defne karakteriyle yakaladı. Bu performansıyla birçok ödül kazandı ve geniş kitleler tarafından tanındı. Sonraki yıllarda Çarpışma, İyi Günde Kötü Günde, Yalancılar ve Mumları, Çöp Adam gibi televizyon projelerinde, ayrıca Mutluluk Zamanı, 9 Kere Leyla ve dijital platform yapımlarında da yer aldı.