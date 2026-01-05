Elazığ okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Elazığ'da okul yok mu ( ELAZIĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Elazığ'da 6 Ocak Salı günü okullar tatil mi, sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Elazığ Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Bu haber, tatil durumunu öğrenmek isteyen öğrenciler ve aileleri için önemli bir kaynak olabilir.

6 OCAK ELAZIĞ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den "Buz Kesen" Uyarı: Dondurucu Soğuklar Kar Yağışıyla Birleşiyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bölge genelinde ekstrem düşük sıcaklıklar ve kar yağışı etkili olacak. Haftanın ilk günlerinde dondurucu bir kuru soğuk hakimken, hafta sonuna doğru kar yağışının başlaması bekleniyor.

Hafta Başında Sıcaklıklar -20 Dereceye Kadar Düşüyor!

Haftanın en soğuk günleri Salı ve Çarşamba olacak. Özellikle 06 Ocak Salı günü termometrelerin -20°C'yi göstermesi bekleniyor.

• 06 Ocak Salı: En düşük sıcaklık -20°C, en yüksek sıcaklık ise sıfırın altında -10°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %58 ile %89 arasında seyredecek.

• 07 Ocak Çarşamba: Dondurucu hava etkisini sürdürerek gece -18°C, gündüz ise -8°C civarında olacak.

Perşembe Günü Kar Yağışı Başlıyor

Haftanın ilk üç günü görülen aşırı soğuklar, Perşembe gününden itibaren yerini kar yağışına bırakıyor.

• 08 Ocak Perşembe: Kar yağışının başlamasıyla birlikte en düşük sıcaklık -13°C, en yüksek sıcaklık ise -7°C olacak.

• 09 Ocak Cuma: Kar yağışının şiddetini artırması beklenirken nem oranı %91'e kadar çıkacak. Sıcaklıklar gece -8°C, gündüz ise -2°C bandında seyredecek.

• 10 Ocak Cumartesi: Haftanın son gününde de kar yağışı devam edecek ve termometreler -6°C ile -1°C arasını gösterecek.

Geçmişteki Rekor Soğuklar Hatırlatıldı

Verilere göre, bölgenin 1991-2020 yılları arasındaki geçmişinde 10 Ocak tarihinde sıcaklıklar -32,2°C'ye kadar gerileyerek ekstrem uç değerlere ulaşmıştı. Bu haftaki tahminler bu rekor değerlere yaklaşmasa da, mevsim normallerinin oldukça altında bir seyir izleneceği görülüyor.

2 OCAK CUMA ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.