Ela Rümeysa Cebeci kimin yeğeni? Hamza Cebeci kimdir?

Türkiye'nin medya, siyaset ve iş dünyasında tanınan isimlerinden biri olan Ela Rümeysa Cebeci, sadece kariyeriyle değil, köklü aile bağlarıyla da dikkat çekiyor. Peki, Ela Rümeysa Cebeci kimin yeğeni? Bu sorunun yanıtı, Türkiye'nin önemli sosyal ve siyasi isimlerinden biri olan Hamza Cebeci kimdir? Detaylar...

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMİN YEĞENİ?

Eski Habertürk spikeri ve Show TV programcısı Ela Rümeysa Cebeci, köklü bir aile geçmişine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Son dönemde kamuoyunda merak konusu olan bu isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve Darülaceze Vakfı Başkanı Hamza Cebeci'nin kardeşi Fikri Cebeci'nin kızı olarak tanınıyor.

Ela Rümeysa Cebeci, medyada profesyonel kariyerine başladığı ilk günden itibaren samimi ve güçlü sunum tarzıyla öne çıktı. Ancak ailesi, onun toplumsal ve siyasi çevrelerle olan bağlantılarını daha da ilginç kılıyor. Hamza Cebeci ve ailesinin köklü ilişkileri, Ela Rümeysa'nın medya ve sosyal sorumluluk alanındaki etkisini anlamak için önemli bir bağ oluşturuyor.

Bu aile bağı sayesinde, Ela Rümeysa Cebeci'nin kariyer yolculuğu sadece medyada değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel projelerde de destek bulmuş durumda.

HAMZA CEBECİ KİMDİR?

1953 yılında Düzce'nin Gümüşova ilçesinde doğan Hamza Cebeci, ilköğretim ve orta öğrenimini Gümüşova'da tamamladı. Liseyi Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi Fen Bölümü'nde devlet bursu ile okuyan Cebeci, 1974 yılında Bakanlık izniyle Almanya'ya giderek eğitim hayatını uluslararası boyuta taşıdı.

Almanya'da Duisburg'da dil eğitimi, Duisburg Polman'da makine stajı, Krefeld ve Dortmund'da yükseköğrenimle birlikte mimarlık ve makine mühendisliği eğitimi aldı. Sonrasında bir yıl Dortmund'da inşaat ekonomisi eğitimi görerek akademik kariyerini pekiştirdi.

Hamza Cebeci, ticari hayatına 1986'da Cumaova'da petrol istasyonu kurarak başladı. 1987 yılında 7 arkadaşıyla İnka İnşaat A.Ş.'yi kuran Cebeci, yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Ardından sırasıyla:

1991: Cebeci İnşaat

1992: Işık İnşaat (4 arkadaşla)

1994: İstanbul'a taşınarak Cemre İnşaat A.Ş. (5 arkadaşla)

1996: İnka İnşaat Ltd. Şti.

1997: Cebeci İnşaat İç ve Dış Ticaret Turizm İthalat ve İhracat Ltd. Şti.

Bugün halen bu şirketin sahibi olarak iş dünyasındaki etkinliğini sürdürüyor.

Hamza Cebeci, AK Parti'nin kuruluş çalışmalarında Düzce ili sorumlusu olarak aktif görev aldı. Avrupa'daki partisel örgütlenmede de rol oynayan Cebeci, çeşitli yerel ve uluslararası görevlerde bulundu:

2004: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

2004: Üsküdar Belediye Meclisi Birinci Vekilliği ve İmar Komisyonu Başkanlığı

Üsküdar Kent Konseyi Başkanlığı

İBB AB Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı

2008-2009: İBB Kültür Başkenti Danışma Kurulu Üyeliği

2012: Darülaceze İdare Meclisi Üyeliği

2015: Darülaceze Başkanlığı

2010'dan itibaren: Uluslararası Vuslat Derneği – Vuslat Platformu Başkanı

Hamza Cebeci, evli ve dört çocuk babasıdır. Ailesiyle birlikte hem iş hem de sosyal sorumluluk alanlarında aktif bir yaşam sürdürmektedir. Spor, eğitim, ticaret ve siyaset alanlarındaki başarıları, onu Türkiye'de hem iş dünyasında hem de kamu alanında tanınan bir isim haline getirmiştir.