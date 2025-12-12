Ela Rümeysa Cebeci kimdir, hangi kanalda? Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, nereli?

Ela Rümeysa Cebeci, medya dünyasında hem televizyon haberciliği hem de oyunculuk alanında dikkat çeken bir isimdir. İstanbul'da doğan ve radyo programcılığı ile başlayan kariyer yolculuğunu ekranlara taşıyanEla Rümeysa Cebeci kimdir, hangi kanalda? Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Medya sektörüne radyo programcılığı ile adım atmış, kısa sürede ekran dünyasına geçiş yaparak televizyon haberciliğinde kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Kariyerine 2011 yılında İstanbul FM'de yaptığı programla başlayan Cebeci, dinleyicileriyle kurduğu samimi iletişim ve profesyonel sunumuyla dikkat çekmiştir. Aynı yıl ekran dünyasına da adım atmış, TRT 1 ekranlarında muhabir olarak görev yapmaya başlamıştır.

Oyunculuk alanında da aktif olan Ela Rümeysa Cebeci, ilk televizyon deneyimini 2011 yılında Kanıt dizisi ile yaşamış, aynı yıl Nuri adlı dizide de rol almıştır. 2012 yılında Fetih 1453 filmi ile beyaz perdeye geçen Cebeci, son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde izleyici karşısına çıkmıştır.

ELA RÜMEYSA CEBECİ HANGİ KANALDA?

Ela Rümeysa Cebeci, televizyon haberciliği kariyerinde önemli kanallarda görev almıştır. TRT 1 ekranlarında muhabir olarak başladığı televizyon yolculuğunu, Habertürk ve Show TV gibi önde gelen kanallarda sürdürmüştür.

Profesyonel habercilik anlayışı ve güçlü iletişim becerisi sayesinde, Cebeci'nin ekran performansı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Kanal tercihleri, kariyerinin gelişiminde stratejik bir rol oynamış ve onu Türkiye'nin önemli medya isimlerinden biri haline getirmiştir.

ELA RÜMEYSA CEBECİ KAÇ YAŞINDA?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Yaşı ve tecrübesi, medya sektöründe hem radyo hem televizyon alanında edindiği köklü deneyimle birleşerek Cebeci'yi çok yönlü bir medya profesyoneli yapmaktadır.

ELA RÜMEYSA CEBECİ NERELİ?

Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul doğumludur. İstanbul'un kültürel ve sanatsal atmosferi içinde yetişen Cebeci, bu köklü şehirde medya ve sanat alanında kariyerini şekillendirmiştir.

ELA RÜMEYSA CEBECİ KARİYERİ

Ela Rümeysa Cebeci, radyo programcılığı ile başlayan kariyerini, televizyon haberciliği ve oyunculuk alanında çeşitlendirmiştir. İşte kariyerinin öne çıkan dönüm noktaları:

Radyo Programcılığı: 2011 yılında İstanbul FM'de program yaparak medya sektörüne giriş yaptı.

Televizyon Haberciliği: TRT 1, Habertürk ve Show TV gibi kanallarda muhabirlik görevlerinde bulundu.

Oyunculuk: İlk televizyon dizisi Kanıt (2011), Nuri (2011), Fetih 1453 (2012) ve Şevkat Yerimdar dizilerinde rol aldı.

Eğitim ve Öğretim: Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermekte, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk Yüksek Lisans programına katılmıştır. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Akademisi ve Bahçeşehir/Yeditepe Üniversitesi İletişim Bölümlerinde dersler vermektedir.

Ela Rümeysa Cebeci, medya ve eğitim alanındaki bu çok yönlü kariyeri ile hem sahada hem de akademide tanınan bir isim olmuştur.